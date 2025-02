El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, invitó a trabajar al presidente Javier Milei "con seriedad" el problema de la inseguridad. Esto, en referencia al caso de Kim Gómez, la niña que murió tras haber sido arrastrada más de 15 cuadras cuando le robaron el auto a su madre en La Plata.

"Yo estoy dispuesto a ir, a trabajar con seriedad, con nuestros equipos las cuestiones de seguridad, ante una cuestión que se va a agravando mejorearle un poco la tranquilidad y la vida a nuestro pueblo. Yo tengo una responsabilidad sobre 17 millones y medio de bonaerense, la asumo, pongo la cara, estoy caminando. Lo mismo espero del Presidente. No en Estados Unidos, sino acá trabajando por la seguridad de la Argentina", sostuvo el Jefe Provincial en el marco de la última conferencia del verano, que se realizó en el Partido de la Costa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Kicillof subrayó que "cada uno se tiene que hacer cargo de sus responsabilidades" y recordó que "hemos recibido un robo de recursos" de 750 millones de pesos, que "Milei le sacó a las provincias".

"Cada gramo que se consume en la provincia, tiene que cruzar una frontera. Nosotros hemos reclamado que el narcotráfico sean sometidas a las justicia federal y el Ministerio de Seguridad nacional, mientras que el narcomenudeo es un tema provincial. Hemos desarticulado 40 bandas el año pasado. No me dedico a hacer campaña con esto, pero agrego que tiene que haber coordinación y articulación y eso significa trabajar seriamente. Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que corresponde y que le devuelvan los recursos a la provincia", insistió.

Kicillof habló del caso de Kim: "Estamos acompañando a quienes están sufriendo el dolor y buscando Justicia"

El gobernador afirmó que "el asesino" de la niña "tenía que estar preso" y afirmó "no es un caso de edad de imputabilidad, sino para discutir la aplicación de la justicia y uno espera que se actúe con todo el rigor, que se castigue a los responsables, porque eso es lo que piden las familias"

"Yo no nombro a los jueces, no pongo presos a la gente, no libero a nadie ni hago las leyes", aclaró el Jefe Provincial, que señaló que están "acompañando a quienes están sufriendo el dolor y buscando Justicia"

"La primera inmediata que tiene que haber es un acompañamiento del Estado. Desde el primer momento que apresamos a los delincuentes, que tenían que estar presos. Desde el primer momento, el área de Justicia y Asistencia a las Víctimas, está acompañando a la familia en su dolor", sostuvo Kicillof



Luego, cruzó las críticas de la oposición, afirmando que "no hicieron política, hicieron cosas miserables", como así también su intención de reinstalar el debate sobre la baja de edad de imputabilidad.

"Yo lamento mucho la bajeza que he observado en estos días. Se que hay campaña electoral, me pasó que cuando fuí reelecto que hubiera hechos de inseguridad", recordó, para luego acotar: "No todo vale por un voto, hay límites".

Sobre la temporada de verano, sostuvo que "la de Milei es la peor temporada", ya que tuvo "9% menos de visitantes" y "27% menos de ingresos de consumo" en los municipios turísticos. "no me alegra nada" "somos la principal provincia turística" "subió el 76% la salida de turismo"

El jefe provincial estuvo acompañado de los ministros Augusto Costa (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica) y Nicolás Kreplak (Salud), la titular del Instituto Provincial de la Cultura, Florencia Saintout, y el intendente del Partido de la Costa, Juan De Jesús.

Noticia en desarrollo