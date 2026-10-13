Axel Kicillof dirá presente en la Marcha Federal Universitaria

Este jueves se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria ante el Congreso de la Nación y el gobernador, Axel Kicillof confirmó su presencia. Se espera una masiva movilización no solo en Capital Federal sino en diferentes puntos del país.

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La semana pasada, en el acto conmemoración a 150 años de la Ley N°988 de Educación Común, el dirigente convocó a marchar y anticipó su presencia. De esta manera, Kicillof se suma a un sinfín de dirigentes políticos, gremios y organizaciones sociales que también confirmaron su presencia.

Durante el acto en el Teatro Argentino, el mandatario explicó: “¿Qué es lo que está haciendo Milei? No solo no respetar leyes y por eso hemos ido a la Corte Suprema. Y por eso también, en materia de política universitaria, nos van a encontrar en las calles el próximo día 15 defendiendo a la universidad pública”. Además recordó que en territorio bonaerense “tenemos 26 universidades nacionales que son responsabilidad del gobierno federal y que desfinancian en la provincia de Buenos Aires. Vamos a defender a nuestra provincia, además de defender a la Nación”.

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La movilización es para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y presionar a la Cámara de Diputados a que rechace definitivamente el DNU 70/23 de Javier Milei. La marcha de las universidades fue definida semanas atrás, tras haberse agotado una batería de medidas de gremios docentes y no docentes, como paros y jornadas de clases públicas.

Incluso, la semana pasada se intensificó el rol de la pata estudiantil en el conflicto, con una protesta de centros de estudiantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación.

En medio de una sentada en el hall del edificio, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, recibió a algunos estudiantes que exigían que el Gobierno aumente las becas de alumnos acorde a lo que dice la Ley de Financiamiento Universitario, pero, después de tres minutos de reunión, las autoridades universitarias los sacaron de forma violenta. El mismo día, desde el Ministerio de Capital Humano anunciaron que presentarían una denuncia en la Justicia.

¿Quiénes marchan en la 5ª Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre?

La convocatoria para el 15, anunciada para las 16 horas frente al parlamento, contará con columnas de los gremios docentes y no docentes y de las propias universidades, con sus autoridades presentes.

En un mensaje que acompañó un video institucional compartido este domingo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) reclamó: No normalicemos el incumplimiento de la ley. Las leyes se cumplen. Siempre. 5ª Marcha Federal Universitaria. Para que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Defendamos la universidad pública. Cuidemos lo que funciona".

Respecto a los estudiantes, también marcharán en defensa de su propia educación, ya sea en columnas de centros de estudiantes o de forma independiente, como ocurrió en las cuatro movilizaciones previas. Incluso, en algunas facultades se preparan medidas excepcionales para darle fuerza al reclamo, como es el caso de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, cuyo centro de estudiantes resolvió en la última asamblea tomar el edificio ubicado en Puan 480 desde el martes a las 19 hasta el jueves previo a la marcha.