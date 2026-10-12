En una semana marcada por la Marcha Federal Universitaria de este jueves, rectores, estudiantes y trabajadores de las casas de estudio fueron convocados a exponer su situación en el Congreso, pero la comisión de educación de la Cámara de Diputados bloquea el encuentro.

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“Hemos presentado diversas notas solicitando que se ponga en actividad la misma pero sin resultado exitoso”, reconocen en el peronismo, que no preside el cuerpo. Está en manos del diputado del PRO y ex ministro del área Alejandro Finocchiaro. De hecho sólo hubo una reunión formal en todo el año.

Una situación similar se produjo el mes pasado cuando los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) quisieron presentar el cálculo del presupuesto que habían realizado para 2027. No abrieron la comisión y las autoridades de la Cámara, a cargo de Martín Menem, les habilitaron un subsuelo. “Somos una comisión en la clandestinidad”, ironiza un legislador. “No nos abren los salones de comisiones y el presidente no convoca”, se queja el mismo diputado opositor.

Con ese antecedente este martes se abrirá el salón del bloque de Unión por la Patria para que los diputados que integran la comisión mantengan este encuentro paralelo sin convocatoria formal. Además del peronismo estarán integrantes de los bloques federales como Esteban Paulon (Socialismo), Mariela Coletta (UCR), entre otros.

"El no permitir hablar, el no recibirnos, el no escuchar a la Comisión de Educación demuestra y reafirma la decisión política del Gobierno de no cumplir con la ley de financiamiento. La decisión política es de no obedecer los fallos judiciales”, analiza uno de los invitados a exponer, Emiliano Cagnacci, sociólogo, docente y secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba).

La comisión se abrió en una sola oportunidad durante todo 2026 y terminó en escándalo porque los legisladores oficialistas y opositores se trenzaron en la discusión por la judicialización de la ley universitaria. En esa oportunidad Finocchiaro aseguró que había visto las resoluciones firmadas y que se iba a cumplir con lo que obligaba la justicia. “Nos mintió a todos”, recuerda un diputado que estaba presente.

La semana pasada el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 concedió la apelación del gobierno de Javier Milei contra la ley pero el juez Martín Cormick ordenó que se mantenga en pie la obligación de cumplir con el financiamiento educativo hasta que se resuelva la apelación.

Este jueves dirigentes políticos, gremios, organizaciones sociales y estudiantiles marcharán desde las 16 al Congreso en la quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización exigirá el cumplimiento de la Ley de Financiamiento votada, vetada, insistida por el Congreso y judicializada.