Nuevos mensajes revelan que Brenda y Fernando querían alquilar un departamento cerca de CFK

La información surge del celular de Brenda Uliarte, segunda detenida en la causa. Hoy se sumó la detención Agustina Díaz, amiga de Brenda.

Fuentes de la investigación del atentado a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dijeron a El Destape que los dos principales acusados -Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte- querían alquilar un departamento desde el que se viera la casa de Cristina, que está ubicada en la esquina de Juncal y Uruguay. Esta información surge del material encontrado en el celular de Uliarte, la segunda detenida en la causa.

Además, lo que habría motivado esta mañana la detención de Agustina Díaz sería la aparición de mensajes entre Uliarte y Díaz, en los que la última detenida le dijo que se deshiciera del celular. También habían intercambiado comunicaciones en las que hablaron sobre cómo lograr el asesinato de la ex presidenta.

Este mediodía, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a una mujer, identificada como Agustina Díaz, que tiene vínculos con Uliarte, a raíz de una presunta colaboración para ocultar a la novia de Sabag Montiel tras del atentado en Recoleta y por otra parte porque podría haber formado parte de la logística del ataque.

Los voceros detallaron a Télam que la nueva detención se concretó en las últimas horas en San Miguel en uno de tres allanamientos ordenados por la Justicia Federal en el marco de la causa que investiga ese hecho, dos en provincia de Buenos Aires y otro en CABA.

Las últimas novedades de la causa

En las primeras horas de la mañana del martes, la jueza federal María Eugenia Capuchetti -quien se encuentra investigando el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta- pidió reforzar la seguridad de la vicepresidenta a través de un comunicado dirigido al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. "Solicitarle que, a raíz de los hechos investigados, evalúe la situación y el refuerzo de la custodia de la vicepresidenta de la Nación y su entorno familiar en consecuencia", sostiene.

Además de las pruebas que ya forman parte del expediente que tiene como imputados y acusados por tentativa de homicidio a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, se sumó en las últimas horas el registro de un llamado al 911 que realizó la mujer ahora detenida con motivo de amenazar de muerte a la dos veces mandataria de la Nación.

En las últimas horas, se dio el hallazgo de pruebas cruciales en el celular de Uliarte -novia de Sabag Montiel-. En dichos chats se observan mensajes pertenecientes a un plan para asesinar a Cristina en las inmediaciones de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, con fecha del pasado 27 de agosto. En esa ocasión, el atentado tampoco salió como esperaban.

"No, ya se me metió adentro y el escenario el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga así que ya fue, dejá, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada", reza uno de los mensajes. En esa fecha, la Policía de la Ciudad reprimió la manifestación a favor de CFK y la vice terminó dando un discurso en un escenario armado desde la puerta de su departamento.

En la misma línea, Sabag Montiel le indica a su novia que había cámaras y "poca gente" por lo que se complicaba el plan. "La gente se está yendo y el momento era ese, ahora ya es tarde. O sea, son las 12 y ella salió a esa hora y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido. ¿Entendés? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió la siguieron y ahí tendría que haber sido", continuó explicando. La jueza a cargo impulsó, nuevamente, el secreto de sumario en la causa.