Milei se mantiene en silencio y recién se expresaría sobre el atentado a CFK el sábado en Diputados

Tras más de 12 horas del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta, el diputado Javier Milei todavía no se expresó. Otros liberales, como José Luís Espert, manifestaron su repudio, aunque cuestionaron el feriado declarado por el presidente Alberto Fernández.

El ala derecha del espectro político argentino tuvo reacciones dispares ante el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El diputado nacional Javier Milei recién se expresaría mañana en la Cámara de Diputados, cuando el parlamento se reúna para repudiar el intento de magnicidio.

A más de doce horas del atentado, el legislador nacional de La Libertad Avanza no expresó ningún tipo de repudio. Según afirmaron fuentes del armado de Milei a El Destape, el mediático economista "hablará mañana en la Cámara de Diputados", aunque no precisaron el tenor de lo que dirá.

Tampoco pudieron precisar el porqué de la demora en la respuesta ante un hecho de trascendencia nacional. "No es el rol de los legisladores opinar sobre un atentado", afirmó en estricto off otra voz del espacio libertario.

Ante este mutis, dirigentes del Frente de Izquierda expusieron a Milei por no haber repudiado el atentado contra la Vice, actitud que también le endilgaron a la presidenta del Pro, Patricia Bullrich.

En su cuenta de Twitter, el diputado del FIT Nicolás del Caño sostuvo que “Milei y Patricia Bullrich no repudien el atentado fascistoide contra CFK confirma que sus mensajes de odio pidiendo más ajuste y defendiendo siempre a los grandes empresarios, favorecen ataques con métodos fascistas, sean de grupos organizados o individuos sueltos”.

A su vez, la diputada Myriam Bregman subrayó que “el silencio de Milei ante el atentado facho contra Cristina Kirchner es la consecuencia de sus posiciones" y advirtió que "alientan salidas ultra reaccionarias para el pueblo trabajador que solo pueden aplicarse con métodos fascistas. Ellos no defienden las más elementales libertades democráticas”.

Al mismo tiempo, ironizó: “Para Milei se repudia de Florianópolis para el Norte. #DerechistasNoLibertarios”, al recordar un tuit del economista que en su momento repudió un atentado al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en plena campaña electoral.

Quienes también se plegaron al mutis de Milei fueron la diputada nacional Victoria Villarruel y los legisladores porteños Ramiro Marra, Leonardo Seifert y Lucía Montenegro, pero si expresaron su repudio a través de su Twitter sus compañeros de bancada capitalina Oscar Zago y Rebeca Fleitas .

"Todos sabemos cuando comienza la violencia pero no cuando termina. Ya vivimos años nefastos de terrorismo y dictadura, llamemos al diálogo político en paz urgente", afirmó Zago y añadió: "Manifestamos nuestro repudio al atentado contra la vicepresidente de la Nación. LAS IDEAS NO SE MATAN".

Fleitas sostuvo que "la respuesta a lo acontecido con la vicepresidente no es declarar feriado nacional sino investigar qué sucedió y por qué la custodia no evacuó a CFK en el momento del atentado". Y agregó: "¿Si se decretase feriado por cada ciudadano asesinado por hechos de inseguridad o no somos iguales?".

Si bien una voz del espacio libertario cuestionó a Fleitas como vocera de la bancada liberal, otra afirmó que ella y Zago hablan en nombre de todo el sector libertario.

Dentro del espacio liberal, quien repudió el atentado fue el ex concejal de la Ucedé Carlos Maslatón, dirigente que mantiene una disputa interna con Milei. "Lamento y condeno que tanta gente en este Foro crea que 'está bien' liquidar en un atentado a la Vicepresidenta. Completamente dementes los que propugnan violencia política. No van a pasar", afirmó.

Espert y liberales bonaerense

Por su parte, el diputado nacional de Avanza Libertad José Luís Espert sí expresó su repudio al atentado contra la Vice. Sin embargo, se manifestó en contra de la decisión del Presidente de decretar un feriado luego del intento de magnicidio.

Mismo criterio expresó la diputada nacional Carolina Píparo. "La Justicia tiene que trabajar sobre el hecho, los argentinos tenemos que trabajar, los chicos tienen que estudiar, ¡basta de caos en las calles de Recoleta o donde sea! ¿Cómo van a decretar feriado? ¡Necesitamos seriedad!", lanzó la legisladora.

La diputada, cuyo nombre saltó a la fama por haber sido baleada en una salidera bancaria, es mencionada como una posible incorporación del espacio de Milei, proveniente del sector de Espert. Del lado del economista bonaerense, el diputado provincial Guillermo Castello repudió el atentado, pero también el feriado.

En paralelo, la legisladora bonaerense Constanza Moragues, que responde a Milei, publicó un sugestivo hashtag horas después del intento de asesinato: "#TheTrumanShow". Luego, se sumó al rechazo al feriado decretado por Fernández: "Decime qué es acoso moral, sin decirme que es acoso moral", twitteó.

Su compañero de bancada, Nahuel Sotelo, que también responde a Milei, lanzó una publicación sugestiva sobre el allanamiento al domicilio del acusado del intento de homicidio. "Ojalá siempre fuera así de rápido...", afirmó, mientras que horas después publicó: "El feriado nacional más estúpido de los últimos tiempos..."