Milani, sobre atentado a CFK: “Si hubieran tenido éxito, habría ocurrido un baño de sangre"

El ex Jefe del Ejército, César Milani, se refirió al atentado a Cristina Fernández de Kirchner dijo: "No son loquitos. Cristina tiene 15 años de proceso, de persecución política, mediática y judicial".

El ex Jefe del Ejército, César Milani, se refirió al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner del 1º de septiembre en el barrio porteño de Recoleta. Afirmó: “Si hubieran tenido éxito habría ocurrido un baño de sangre en la Argentina”. Milani habló en El Destape Radio. Y continuó: "No son loquitos. Cristina tiene 15 años de proceso, de persecución política, mediática y judicial". Agregó: "Han creado un odio, de tal manera, en los últimos años que crearon un grupo de cultivo como para que haya grupos de muchachos desequilibrados emocionalmente; y no descarto que haya más".

"Si hubieran tenido éxito habría ocurrido un baño de sangre en la Argentina. Se ha gestado con el profundo odio que han creado. ¿De qué habla Macri? Si pusieron guillotinas y bolsas mortuorias en Plaza de Mayo, y hasta hay diputados pidiendo la pena de muerte. Un día el radicalismo se va arrepentir de haber acompañado a este sector", cerró el tema.

Por otro lado, se refirió a su absolución. Milani fue absuelto este jueves por el delito de "enriquecimiento ilícito" al término de un juicio oral en el que afirmó haber sido víctima de una "persecución política, mediática y judicial" desde que fue designado en el cargo. El veredicto absolutorio fue anunciado por el Tribunal Oral Federal 7 y los fundamentos se difundirán el 6 de octubre.

"A partir del 2013, en donde expresé mi firme convicción de que el Ejército debía estar consustanciado con un proyecto nacional, comencé a sufrir una persecución política, judicial y mediática de una forma inédita, con causas armadas", expresó.

Asimismo, aclaró: "Me armaron cerca de 15 causas y en todas he sido absuelto o sobreseído. Todo porque había hablado de un proyecto nacional porque seguramente ellos pensaron ‘¿qué está pasando con las Fuerzas Armadas?, nos pertenecen’".

“Fueron nueve años de proceso y persecución, que terminó el jueves pasado con la absolución en la última causa por enriquecimiento ilícito, donde me dedicaban programas enteros. Estuve tres años detenido, espiaron a mi familia; una vergüenza total", concluyó.

Sobre su causa dijo que "Clarín mandó equipos de producción dos semanas en La Rioja y Tucumán, hablando con los que me iban a querellar, poniendo testimonios. Este es el nivel de causas que me armaban”. Sumó: “Presentaron testimonios en mi contra que en la causa ni siquiera estuvieron incorporados. Esto Taiana debería saberlo", sostuvo.

Y detalló: "Me hicieron detener, un corrupto juez federal de La Rioja, por presión del corrupto exministro (Germán) Garavano. Lamentablemente algunos sectores radicales han dejado sus orígenes nacionales y populares para sumarse a este proyecto del PRO".

Milani también criticó que la presencia de jerarcas militares que respondieron a Mauricio Macri durante su gestión: "Esto lo vengo percibiendo, también en la gestión de (Agustín) Rossi. En las cenas de Camaradería siguen invitando como si no pasara nada a Jefes de las Fuerzas que han estado en la época macrista en la cual las Fuerzas Armadas fueron casi diezmadas. A los jefes de las Fuerzas que sufrimos la persecución de estas mafias 'nos evitan'".