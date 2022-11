Mena: "Es evidente que no se quiere investigar el rol de Milman"

El viceministro de Justicia sostuvo que Capuchetti dejó de investigar cuando aparecieron las primeras vinculaciones políticas con el atentado contra Cristina Kirchner.

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, denunció que la jueza María Eugenia Capuchetti no quiso investigar el rol del diputado del PRO Gerardo Milman en el atentado contra Cristina Kirchner. El legislador es apuntado en la causa luego de que un testigo afirmara que lo escuchó decir que iban a atentar contra la vicepresidenta dos días antes de que se perpetre el intento de magnicidio. Este jueves Cristina Kirchner pidió recusar a Capuchetti por no investigar a Milman.

"Es evidente que no se quiere investigar el rol de Milman", afirmó Mena en una entrevista en El Destape Radio. El funcionario explicó que no se citó a declarar al diputado del PRO y que no se profundizaron las medidas de prueba. Además indicó que la causa comenzó a paralizarse cuando aparecieron los primeros vínculos políticos con el atentado.

"La investigación venía avanzando con algunos sinsabores, con algunos momentos veloces y otros más lentos hasta que apareció la primera pista política. Lo grave de esto es que nadie está exigiendo una conclusión sobre esa pista política, solo pedimos que se investigue", afirmó Mena.

Milman es investigado en la causa a raíz de la declaración de un testigo que dijo haberlo escuchado hablar de lo que iba a ocurrir el 1 de septiembre frente a dos empleadas suyas, en una mesa de la confitería "Casablanca", cercana al Congreso Nacional, antes del atentado. "Cuando la maten, yo estoy camino a la Costa" habría dicho Milman el 30 de agosto en el bar, según declaró el testigo, asesor de un diputado del Frente de Todos (FdT).

"De los cuatro elementos objetivos del testimonio tres están comprobados. El testigo estaba en Casablanca, Milman estaba al lado junto a dos mujeres y al otro día viajó a la Costa", informó Mena, quien apuntó contra la Justicia Federal por no haber indagado sobre las pruebas contra Milman: "La Justicia Federal no sabe investigar crímenes complejos, pero el problema es que ni siquiera están haciendo el esfuerzo. Están decidiendo no investigar".

"Lo que no se investiga en los primeros meses de una investigación de este tipo no se va a poder comprobar nunca y estamos hablando del atentado más grave desde el retorno de la democracia", planteó el viceministro de Justicia e indicó que "para Cristina Fernández de Kirchner no hay justicia nunca, no hay derechos ni garantías cuando se la persigue para enjuiciarla o cuando es víctima de uno de los crímenes más graves que puede existir".