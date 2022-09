Leandro Santoro y Myriam Bregman se cruzaron por un mensaje en las redes

La diputada de izquierda le reclamó al legislador oficialista por sus críticas a la postura del FIT y un intento de comparación con la derecha.

La diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman cruzó a su par del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro por un tuit en el que se criticó la postura del bloque de izquierda, que se abstuvo de aprobar el texto en el que se repudió el ataque contra la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner.

“He sufrido un ataque hace unos minutos y tengo que decirlo: una vez más el diputado Santoro se tuiteó encima y nos quiere comparar con los que hablaron acá, con los (Javier) Milei y los (José Luis) Espert”, lanzó sobre el final de su intervención en el marco de la sesión especial que se lleva a cabo este sábado.

“Fuimos de las primeras fuerzas políticas que salimos a condenarlo sin ningún tipo de especulación”, comenzó su discurso Bregman; que debió justificar la abstención de su bloque previamente anunciada por su compañero Nicolás del Caño. En ese sentido, se diferenció de las posturas del PRO; cuya presidenta, Patricia Bullrich, consignó como un hecho “delictivo” y no como un intento de magnicidio.

Un rato antes, Santoro publicó un tuit en el que criticó ambas posturas sobre el texto que se acordó en reunión de labor parlamentaria: “La derecha no quiere votar un texto de condena al atentado a CFK q incluya una condena a los ‘discursos de odio. El troskismo se opone a incluir la idea de ´búsqueda de la paz social’. El PRO votó (solo el repudio) y se fue. El FIT se abstuvo. Una foto del país q nos duele.”

La respuesta de Myriam Bregman en Diputados

Ante eso, Bregman le respondió en la Cámara, pese a que su tiempo ya estaba finalizado: "¿Sabe qué pasa diputado con la paz social que le firmó Espert, que le firmó Milei, que le firmó el PRO y se fueron? La paz social es la paz de los cementerios, la paz social se utiliza contra los que luchan, contra los que salen a pelear contra el ajuste. Y se la firmaron ellos, ¿no le asombra?”, dijo mientras la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, le advertía que se había pasado de su tiempo.

“¿Cómo se le ocurre compararnos a nosotros, que repudiamos este atentado desde el primer momento? Usted quiere la paz social de la CGT, que le deja que le roben el salario a los trabajadores y no dicen nada. No puedo permitir lo que está pasando. Hemos sido respetuosos porque hemos sido los primeros en repudiar. No va a haber unidad con (el presidente de la UIA, Daniel) Funes de Rioja. Nuestra única unidad es con los que luchan, y una vez más digo: Repudiamos el atentado contra la vicepresidenta de la nación, exigimos su pronto esclarecimiento”, cerró.

La respuesta de Leandro Santoro

Al cabo de su discurso, Santoro solicitó una moción de privilegio para responderle: “Bajo ninguna circunstancia he pretendido comprar la actitud del FIT con la actitud que tuvo un sector de la derecha al tomar la decisión que tomó frente a la negativa al condenar las manifestaciones de odio”, arrancó.

“Quise decir simplemente que en esta Argentina agrietada donde parece que los debates políticos para que sean públicos y para que trasciendan tienen que ser necesariamente irracionales. Hemos llegado a un estado de situación en el cual pareciera ser que la condena a los discursos de odio y la búsqueda y el pedido por la paz social generan grieta en la Argentina”, lamentó el diputado y le solicitó a su colega que se retracte por sus dichos.

“Una cosa es describir y otra cosa en comprar”, explicó.

“De lo que se trata en la Argentina es de poder recuperar la racionalidad política y la paz social. Lo que se ha puesto en juego en la Argentina en los últimos días es esto: la racionalidad política para lo cual la dirigencia tiene que estar a la altura”, dijo.

Para cerrar, Santoro le pidió a la totalidad de la Cámara “ser conscientes de lo que está pasando en la sociedad” parar así poder “conducir el proceso social al encuentro definitivo de los sectores sociales que buscan la paz social, el bienestar y la lucha contra la intolerancia”.