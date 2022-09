La reacción de Cristina Kirchner al ver las imágenes del atentado: "Impactada"

El senador lamentó que el macrismo haya faltado a la sesión convocada para repudiar el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.

El presidente del interbloque del Frente de Todos (FdT) en el Senado, José Mayans, contó que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quedó impactada al ver las imágenes del momento en que intentaron asesinarla cuando ingresaba a su casa en Recoleta. El formoseño relató que le preguntó a la ex presidenta si se había dado cuenta en el momento del ataque que había sido apuntada con un arma de fuego y manifestó que la vio en buen estado.

"No vi absolutamente nada (del ataque). Yo lo que vi, porque las personas en la tercera línea, suelen pasar los libros, arrojarlos, para que yo pueda firmarlos, y una persona me arrojó el libro. En ese momento me tomo la cabeza y digo `Uy´, por eso me agaché, pero en ningún momento de mi cuenta", afirmó Cristina Kirchner, según indicó Mayans en diálogo con el canal IP Noticias.

Al respecto, continuó con el relato, con las palabras que utilizó la vicepresidenta: "Entonces ahí me toman, me dicen `tenemos que salir´ y me subo al auto y saludo a la gente y cuando voy para arriba (al departamento), ahí me dijeron que me quisieron matar".

"Cuando veo las filmaciones realmente me impactaron, me pusieron muy triste. Que una persona me quiera dañar de esa forma, que me quiera matar, a uno lo conmociona", resaltó Cristina Kirchner en el diálogo reproducido por Mayans. El senador por Formosa contó que la vicepresidenta agregó: "Sí, estoy bien, pero hay un esquema de violencia que me preocupa".

Mayans cruzó a la oposición en El Destape: "¿El Congreso no es para hacer política?"

El senador consideró que la Cámara alta "no puede dejar de pronunciarse de forma institucional" ante el intento de asesinato de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a pesar del rechazo que esa iniciativa generó en la coalición opositora de Juntos por el Cambio (JxC).

"Hay varios senadores que pidieron pronunciarse en forma institucional. No podemos dejar de actuar ante el intento de asesinato de la presidenta del Senado", expresó el legislador formoseño en declaraciones a la emisora El Destape Radio. El Senado convocó para las 11 de la mañana a una sesión especial para aprobar un proyecto de declaración en repudio al atentado contra la Vicepresidenta.

La propuesta fue rechazada desde JxC quienes manifestaron que no asistirán a la sesión al considerar que no se puede "avalar el uso político-partidario del Congreso" en ese repudio.

"¿No es en el Congreso dónde se hace política?. Cuando la oposición convocó a sesionar por otros temas, desde el FdT acudimos y acompañamos. El impacto de la marcha en apoyo a Cristina fue tan fuerte que hay algunos medios tratando de desdibujarla. Hay una encuesta diciendo que después del viernes, la imagen de la Vicepresidenta bajó. Existe todo un operativo por el impacto que tuvo la manifestación", subrayó.

Y agregó que la oposición "cree que ya son gobierno y que les rinde no sentarse con nosotros" y consideró que no tienen "intenciones de tener diálogo con el Gobierno". Al ser consultado por las críticas que recibió tras una entrevista sobre su opinión sobre el juicio que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, el senador afirmó que jamás dijo querer "la impunidad de Cristina a cambio de la paz social".

"Son operaciones que hacen los periodistas diciendo que el atentado no la hace inocente. Cristina es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como sucede con cualquier ciudadano en Argentina", subrayó. Además, Mayans sostuvo que la defensa piensa que "no hay garantías de imparcialidad porque la gente que la está juzgando esta constituida en un equipo de fútbol".

"Existe toda una maniobra para liberar a ese grupo de toda culpa. "Para mi, Cristina tiene razón: la sentencia de ese juico ya está escrita", puntualizó.