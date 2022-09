Eduardo Valdés: "Lamento que a la Plaza no haya venido ningún dirigente opositor"

El legislador apuntó contra la oposición por no participar de la masiva concentración en Plaza de Mayo.

El diputado Eduardo Valdés (Frente de Todos) lamentó que ningún dirigente opositor haya participado de la masiva movilización a la Plaza de Mayo, convocada en "defensa de la democracia" y en repudio al atentado sufrido en la noche del jueves por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Lamento que ayer no hubiera venido un dirigente opositor al mismo lugar donde nosotros supimos estar. Nosotros supimos estar cuando fue necesario, cuando a Alfonsín le peligraba la democracia", aseguró Valdés esta mañana, en declaraciones a CNN Radio y recordó que "en esa oportunidad también se convocó a un feriado y a la Plaza y yo tengo el orgullo de haber ido con (Antonio) Cafiero".

En tanto, el legislador remarcó que en el encuentro convocado por el presidente Alberto Fernández en la tarde de ayer en la Casa Rosada "hubo muchos dirigentes sociales, y empresarios que no tienen nada que ver con el Gobierno y nadie los agredió, muy por el contrario, porque de lo que se trataba era de firmar un documento contra el odio".

Se refirió de esa manera al encuentro que encabezó ayer el Presidente, con gobernadores, representantes de sectores sindicales, sociales, empresariales y de derechos humanos, convocados con el fin de "construir un amplio consenso contra los discursos del odio y la violencia" tras el atentado que sufrió Fernández de Kirchner.

Valdés remarcó que ayer fue "un día de reflexión" y consideró una "sabia decisión" del Gobierno haber dispuesto el feriado nacional para facilitar la movilización a la Plaza de Mayo y otros puntos del país.

El legislador se refirió también a la sesión especial convocada para este mediodía en la Cámara de Diputados: "No hay acuerdo todavía para que vayan todos los bloques a la sesión especial en el Congreso. Para el acuerdo (desde la oposición) quieren limitar los oradores que puedan exponer hoy: que del oficialismo puedan hablar tres personas, y me parece que no es justo, deberíamos hablar los que quieran", dijo.

La sesión especial se realizará al mediodía, luego de la reunión que los presidentes de bloque mantendrán en la comisión de Labor Parlamentaria, donde las bancadas opositoras terminarán de definir si asisten o no al recinto de sesiones.

Alberto Fernández recibió en Casa Rosada a referentes para repudiar discursos de odio y la violencia

El presidente Alberto Fernández encabezó en Casa Rosada una reunión con referentes políticos, sindicales y de derechos humanos, en el día posterior al atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se dio en medio de la manifestación que ocurría en la Plaza de Mayo.

El presidente convocó a representantes de sectores sindicales, sociales, empresariales, de derechos humanos y distintos credos para "constituir un amplio consenso contra los discursos de odio y violencia". Allí estuvieron referentes de diferentes sectores para llegar a un acuerdo final y poner en contexto la situación.