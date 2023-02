Atentado a Cristina: Persecuciones, intimidaciones, ACV: el drama que vivió el denunciante de Gerardo Milman

El diputado del Frente de Todos Marcos Cleri contó detalles de la denuncia que hizo su colaborador, Jorge Abello. Declaró que escuchó al diputado del PRO decir: "Cuando la maten yo estoy camino a la costa". Puso la mira en la jueza Capuchetti.

El diputado del Frente de Todos Marcos Cleri brindó detalles sobre la denuncia que realizó su colaborador Jorge Abello cuando, dijo, escuchó al diputado del PRO Gerardo Milman decir que "cuando la maten yo estoy camino a la costa", solo horas antes del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además, contó el costó que tuvo la denuncia sobre su asesor: "Tuvo persecuciones, algunas intimidaciones y sufrió un ACV".

En diálogo con AM 990, Cleri habló sobre lo que su asesor vivió en el restaurante Casablanca dos días antes del atentado contra Cristina. "Todo lo que el testigo escuchó, lo que vio, todo sucedió", aseguró el diputado del Frente de Todos. Contó que su colaborador le avisó el día del atentado y que "le pedía que le creyera".

Además agregó que "Abello tuvo persecuciones, algunas intimidaciones y sufrió un ACV". Para el diputado parte de la responsabilidad es de la jueza María Eugenia Capuchetti porque, argumentó, no resguardó la identidad del denunciante. "Filtró su nombre", la acusó.

"Cuando fui a llevar el mensaje que había recibido (de Abello) la jueza Capuchetti no me atendió. Fui con un escrito, con copia certificada del mensaje y puse el celular a disposición, si querían tener mi teléfono para comprobar la certificación. Esperé 45 minutos", contó Cleri y agregó: "Pasaron como 20 días hasta que declaré. Ellos decían que estaban ocupados tomando testimonios. Es como dice Cristina, no querían llevar adelante la investigación".

Esta fue la primera vez que el diputado habló públicamente sobre la denuncia de Abello contra Milman en su calidad de testigo. En su opinión, ninguna instancia del Poder Judicial respondió de manera correcta en la investigación del intento de magnicidio. "Ni la justicia, una jueza de primera instancia ni la Corte Suprema tomaron las acciones para clarificar y mostrarle a la ciudadanía qué pasó, quién financió, quién fue el autor intelectual, ni hicieron nada por acompañar a la víctima. Muestran que las acciones partidistas son las que gobiernan gran parte del Poder Judicial en Comodoro Py esto se debe corregir", sentenció.

Qué decía el mensaje que le mandó Abello a Cleri

En la misma entrevista, Cleri reveló cómo fue el momento en el que recibió el mensaje de su colaborador, en el que le contó de la situación que había presenciado. Declaró que recibió el mensaje el 1 de septiembre de a las 22:36, tan solo unos minutos después del atentado a Cristina.

Según declararon ambos ante la Jueza, el mensaje decía: "Marcos ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Milmann (sic) con dos pibas y graciosamente decía 'cuando la maten yo estoy camino a la costa'. Y se mataban de risa". Luego, añadió: "Están las cámaras que no me dejan mentir. Creeme estoy temblando".

"Lo que el testigo vio, escuchó, todo sucedió. Cuando lo vi quedé impactado. Estábamos todos y todas organizando la marcha del día siguiente, que fue multitudinaria. En defensa de Cristina, que se haga la investigación y que no continúe la violencia política. Intentaron matar a Cristina", manifestó Cleri. Además, mostró su repudio por el accionar de los dirigentes del PRO y aseguró que siente mucho dolor. "La crudeza con la que se manifestaban estas personas, la impunidad y la sobreactuación. Estar en un bar diciendo esas cosas, manejándose así, esperando que eso suceda", enfatizó.

Abrirán las cuentas de Google del líder de Revolución Federal: juez fijó la fecha

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso que el próximo 27 de febrero se realice el peritaje sobre las cuentas de Google y de Google Drive del líder de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, Jonathan Morel. La medida fue dispuesta en el marco de la investigación sobre las actividades que organizó el grupo sospechado de estar detrás del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner y en las que exhortaba a perseguir a militantes y simpatizantes del kirchnerismo.

Martínez de Giorgi recibió este jueves la notificación por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sobre la disponibilidad de fechas para realizar el peritaje. El análisis se realizará en los laboratorios de la PSA en la localidad bonaerense de Ezeiza, el mismo lugar al que fue remitido el teléfono de Fernando Sabag Montiel –el autor material del ataque a Cristina Kirchner- después de que se bloqueara al manipularlo en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.

El trámite judicial, que en rigor es el volcado de toda la información en una copia de seguridad para su posterior análisis y evaluación por parte del juez, estará a cargo de las oficiales principales de la PSA Camila Seren y Jonatan Miño.

Morel está procesado por su pertenencia a una organización que intenta imponer sus ideas por el temor o la fuerza. El juez Martínez de Giorgi había dispuesto su detención, pero la Cámara Federal resolvió su excarcelación previo a que se resolviera su situación procesal y la de otros tres imputados.