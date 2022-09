Atentado a Cristina Kirchner: "Magnetto trabaja para que esté presa o muerta"

La senadora nacional Juliana Di Tullio enfatizó que "la condena" en el juicio de Vialidad Nacional "ya está escrita" en contra de la vicepresidenta.

La Senadora Nacional, Juliana Di Tullio, se refirió a la situación judicial de Cristina Kirchner y señaló que "está firmada la condena a Cristina a pesar de lo grotesco" de los fiscales ante el Tribunal Oral Federal 2, Diego Luciani y Sergio Mola. "Es un tribunal de inquisición", analizó la dirigente del Frente de Todos. En diálogo con El Destape Radio, la legisladora advirtió que "el poder quiere a Cristina presa o muerta y Magnetto es quien lo vehiculiza".

"Magnetto es el que más trabaja para que Cristina esté presa o muerta", añadió la dirigente bonaerense, que reemplazó a Cristina como senadora nacional cuando esta asumió como vicepresidenta, el 10 de diciembre de 2019, y Jorge Taiana pasó al Ministerio de Defensa.

"Hubo un pacto democrático en el '83 y cuarenta años después hay una ruptura de ese pacto", agregó. Asimismo planteó: "Macri dijo que un liderazgo se banca muertos. Es una confesión absurda y un llamado de acuerdo de agresión con sus votantes".

"Hay una organización de la violencia que se está organizando y que ahora se concreta", resaltó Juliana Di Tullio en relación a los hechos que quedaron a la vista tras el fallido intento de magnicidio contra la vicepresidenta, el pasado 1 de septiembre en la puerta de su departamento de Recoleta.

La respuesta a Macri

Este domingo, el ex presidente Mauricio Macri reapareció públicamente por primera vez tras el atentado a Cristina. Lo hizo en el canal amigo La Nación +, y allí, frente a la mirada de Luis Majul, esbozó su teoría sobre el hecho: "Está claro que es algo individual de un grupo de loquitos, que no está orquestado políticamente. Por lo que he leído queda evidente".

Sobre este punto es que Di Tullio le resondió al líder de Cambiemos: "No existen los lobos sueltos. Tienen pertenencia. Tienen pensamiento”. Y se refirió a la posibilidad de un diálogo mano a mano entre Macri y Cristina, algo que su colega de bancada Oscar Parrilli se refirió recientemente en una entrevista con El Destape Radio. Di Tullio se mostró desconfiada ante la posibilidad de que eso ocurra y remarcó: "Si convocás al dialogo y te dicen 20 veces que no, es imposible".