Atentado a CFK: las contradicciones y la alusión a Milman en el nuevo escrito que presentó Uliarte

La novia del atacante de CFK buscó despegarse del atentado pero las pruebas en el expediente la desmienten. Aludió a Milman como posible financiador de actos contra la vicepresidenta.

Brenda Uliarte, detenida y camino a jucio oral como parte del intento de magnifemicidio a Cristina Fernández de Kirchner, presentó un escrito ante el Tribunal que la juzgará. Es evidente que intenta desligarse del atentado, tanto como que la información que consta en el expediente la compromete. Una lectura rápida de las 4 páginas que entregó, llenas de faltas de ortografía y auspiciada por una abogada del estudio de Carlos Telleldín, muestra que vinculó a su novio, el atacante Fernando Sabag Montiel, con Revolución Federal. También que sugirió una relación de Gerardo Milman con el financiamiento de los actos violentos cerca de la casa de CFK mientras que afirma que ella no tuvo nada que ver con el atentado e incluso que intentó evitarlo. Pero la evidencia que consta en el expediente, sus chats tanto con Sabag Montiel como con su amiga Agustina Díaz e incluso sus posteos en redes sociales hacen que el nuevo relato de Uliarte no sea verosímil prácticamente en su totalidad.

Yo no fui

"Hoy estoy viviendo un infierno por él y sus decisiones". "De corazón, nunca pensé ni que (el arma) era de verdad ni que sería capaz de hacer algo así". "Me dijo 'vamos acompañame o te mato', no quería salir solo". "Llegamos al acto y cuando vi que se acercaba lo agarré del brazo y le dijo que no lo haga, que ya esta la joda, que el chiste no era gracioso". "Nunca creí que Nando (Fernando Sasbag Montiel) iba a llegar a hacer una cosa así". Todos estos textuales del escrito que presentó Uliarte buscan cargar toda la responsabilidad del ataque sobre Sabag Montiel, el hombre que gatilló dos veces sobre la cara de CFK. Pero los chats que constan en el expediente la contradicen. Por ejemplo, cuando Uliarte le dice a Sabag Montiel: "La onda es que metas el corchazo y te escapes”.

El atentado contra CFK el 1 de septiembre de 2022 no fue el primer intento de la pareja Sabag Montiel-Uliarte. El 27 de agosto, el día que Horacio Rodríguez Larreta colocó el vallado que sitió a CFK en su departamento, iniciaron el plan pero luego lo abortaron. La secuencia completa del dialogo entre ambos, que consta en el expediente, es la siguiente:

Sabag Montiel: - No, ya se me... metió adentro y el escenario y el anfiteatro lo sacaron, y estuvo... le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió a un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo, y ella está ahí metida arriba, pero no creo que salga así que ya fue, deja, voy para allá, no traigas nada.

Uliarte:- Estoy llegando a casa

Sabag Montiel: - Al pedo q vengas...No va a salir...Ya se metió adentro

Uliarte: - Que hija de puta la Cristi...Se da cuenta

Sabag Montiel: - No, no es que se da cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N y hay poca gente, y la gente ya se está yendo, y el momento era ese, ahora ya es tarde, o sea ya son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido ¿Entendes? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió acá, la siguieron y ahí tendría que haber sido.

Sabag Montiel: - Que gracia me dan todos esos putitos ahí sacándose fotos, cholulos, haciéndose los peronistas con la ‘V’ vos llegas a tirar con el fierro ahí y llegas a arrancar a los tiros ¿Vos sabes cómo salen todos corriendo? Pánico, el caos que se genera. O sea, es muy difícil... O sea, si yo disparo, después de los tiros van a saber que yo tengo el fierro, voy a tener que sacar el cargador y me van a tener que sacar el fierro, pero no van a tener las balas, entonces eh me van a cagar a piñas, pero más de uno, a ver, me pueden agarrar entre varios, pero otros van a correr y va a ser muy difícil que se yo”.

Uliarte: - Ya llegué amor... ¿Vos decís que no te van a agarrar? La onda es que metas el corchazo y te escapes.

El plan para asesinar a CFK tuvo como opción el alquiler de un departamento en Recoleta. Este punto es importante, ya que indica que tenían acceso al dinero necesario para esa transacción, nada barata en ese barrio.

“¿No te gusta el depto.?”, le escribió Uliarte a Sabag Montiel, que le contestó: “no me gusta el depto, el pelo si. Cristina y la gente está reunida en Recoleta. Para pegarle un corchazo”.

Uliarte le mandó un mensaje de audio donde dice: “No amor, laburamos esta semana y el sábado vamos y le dejamos una seña, ya fue...Alto depto ese de Recoleta amore, si vieras donde vive Cristina entendes, Cristina vive en Recoleta, estamos re cerca de la mina. La podemos hacer pija, eh...Si, hay que ir y pegarle un corchazo ¿Sabes que hace falta? Un francotirador, viste que la mina se pone en el balcón, hace falta ahí y pimba, un tiro en la cabeza, hacerla mierda...”.

En su nuevo escrito Uliarte dice: "Él siempre me dećia que la quería ver muerta, que había cagado al país, pero eso lo dicen muchos argentinos, yo la verdad no creí que fuera a ser en serio, siempre ceí hasta el mismo día del hecho, que me estaba jodiendo, para asustarme y manipularme". Sus chats con Sabag Montiel la desmienten.

Lo mismo sucede con otros chats. En el nuevo escrito que presentó Uliarte se quiso desligar de los mensajes que intercambió con Agustina Díaz que constan en el expediente. Allí se lee que Uliarte le hablaba a Díaz de asesinar a CFK desde mucho antes del atentado. En el escrito que presentó ante el Tribunal que la juzgará Uliarte dice: "respecto a las charlas sobre política, siempre hablábamos o mencionábamos situaciones del país, o mi desacuerdo con algunas políticas, o como me gustaría ver un país mejor y hacíamos chistes con políticos, entre ellos Cristina, pero nunca tuve intenciones de hacerle daño, nunca creí que Nando iba a llegar a hacer una cosa así, de hecho todavía no lo creo". Los chats que constan en el expediente la desmienten.

Uliarte ya hablaba de asesinar a CFK el 4 de julio de 2022. A Díaz la tenía agendada como “Amor de mi vida” porque, según dijo ahora, "éramos muy amigas". En los chats que estaban en su celular encontraron el siguiente intercambio entre Uliarte y Díaz:

Uliarte: - Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina

Díaz: -Otra vez?

Uliarte: - Me dan los ovarios para hacerlo

Díaz: - Por eso te amo

Uliarte: - Pero a mí sí me dan los ovarios el tema es como porque la vieja tiene seguridad

Díaz: Y si

No terminó ahí. "Mandé a matar a Cristina, no salió porque se metió para adentro", dice un mensaje de Whatsapp que Uliarte le mandó a Díaz el 27 de agosto. Fue el día en que Sabag Montiel intentó asesinarla, tal como consta en los chats entre ellos. En el intercambio entre Uliarte y Díaz figura:

Uliarte: - Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina...Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo si voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martin en el cuerpo... Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro.

Diaz: - ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí?

Uliarte: - Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi

Díaz: - Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?

Uliarte: - No me cobró lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quedé impune

Díaz: - Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la Vicepresidenta

Uliarte: - Por eso mandé a alguien

Díaz: - Aunque si, pero quien no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorea

Uliarte: - Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo re pensada

Díaz: - ¿Sabes cuanta guita necesitas para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites

Uliarte: - Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país

No es creíble que ahora Uliarte diga "nunca creí que Nando iba a llegar a hacer una cosa así". Al día siguiente del atentado siguieron los chats con Díaz. "Che, pero que onda que falló el tiro? No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? Vos dónde estás? No sería conveniente que vayas a tu casa?", le preguntó Díaz a Uliarte el 2 de septiembre de 2022, el día después del ataque fallido contra la Vicepresidenta.

"En lo de una amiga. No boluda anda a saber si me allanan", le respondió Uliarte, a lo que Díaz (agendada en el celular de su amiga como "Amor de mi vida"), le devolvió, en cuatro mensajes consecutivos: "Tenés que deshacerte del celular. Y cambiar el número. Borrar tu cuenta, todo".

Pista Milman

"Yo no se porque Nando hizo esto, pero sí se que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner. A ver, yo no digo que financiaron el atentado, pero sí finaniciaban para agitar y armar quilombo", sostuvo Uliarte en el nuevo escrito que presentó.

Quedará para el juicio que le pregunten si sabe quien está detrás. Parece indicar que no lo sabe, aunque la aparición del nombre de Milman obviamente llama la atención. Uliarte no asegura que Milman financiaba los actos violentos contra CFK, pero lo sugiere. Dice que "decían".

Y dejó un indicio interesante. "También en una oportunidad yo lo escuché hablando con una chica, de nombre Carolina, y cuando le pregunté quien era, me dijo que era la secretaria de un amigo, y que ella le daba una mano, que no le rompa las bolas con los celos, en el mes y medio que estuvimos juntos me la nombró dos o tres veces". ¿Se trata de Carolina Gómez Mónaco, una de las asesoras de Milman? Una de las grandes incógnitas que deja este escrito.

Revolucionaria

Uliarte también intenta despegarse de Revolución Federal. Dice: "Yo fui un solo día a la sede de Revolución Federal, a vender copitos, que me llevó Fernando. Él era parte de todo esto, no yo. De hecho, si le preguntan a los miembros de Revolución Federal, nadie me conoce, o si me vieron, fui alguna vez vendiendo copitos en algún acto, no porque me interese el acto en sí, sino porque se vendía re bien." Nada es verosímil.

Primero, no aclara a que "sede de Revolución Federal se refiere". ¿Es la carpintería de Jonathan Morel en Boulogne? Por otro lado, El Destape accedió a un posteo de Instagram de Uliarte antes de que lo borrara donde se la ve el 18 de agosto de 2022 en la marcha con antorchas a la puerta de la Casa Rosada con Revolución Federal bajo la consigna “Van a correr todos”. A diferencia de lo que ahora declara Uliarte, en su publicación de Instagram puso: “18A presente. Fui a la marcha, faltan más personas tenemos que ser muchos gritando para que nos escuchen”. No fue a vender copitos, cosa que tampoco podría ser un gran negocio porque esas movilizaciones eran marginales, con muy poca gente.

"Respecto a Morel no lo vi nunca personalmente. Estuve muy poco tiempo con Nanco, y todo lo que se de ellos y Revolución Federal es porque me lo contaba él", agregó Uliarte. Tampoco es verídico. Por lo menos en la movilización de las antorchas se vieron con el líder de Revolución Federal.

"Yo no puedo asegurar que a él lo financiaron para que mate a alguien, pero sí en dos oportunidades él me contó que sí financiaban a Revolución Federal. Había gente contactada al gobierno anti k, que pagaban para que vayamos a las marchas, y a los actos, en realidad le pagaban a él y él me llevaba a mí", afirmó Uliarte. El financiamiento a Revolución Federal ya se conoce, provenía de la familia Caputo. Resta saber si Sabag Montiel también recibía dinero, pero hasta ahora no se lo vio en las movilizaciones de ese violento grupo anti K. A ella sí.