Atentado a CFK: la vice, "preocupada" por sus hijos tras el intento de magnicidio

El abogado de Cristina, José Manuel Ubeira, detalló las últimas novedades de la causa y señaló que el ataque fue coordinado por un grupo con ramificaciones en todo el país.

El abogado de Cristina Kirchner -Juan Manuel Ubeira- afirmó que las pruebas muestran que el ataque contra la vicepresidenta no fue producto de un "loquito suelto", sino que cuentan con una estructura con ramificaciones en toda la Argentina. El letrado contó que a la funcionaria le da pena que los atacantes tengan 20 años y que ahora teme por sus hijos, Máximo y Florencia.

"Estamos lejos del lobo solitario que en un principio se quiso instalar. Hay una organización primaria que todavía no sabemos cuáles van a ser las terminales. Tienen mucha más trascendencia que las que pensábamos y que tiene ramificaciones en todo el país", afirmó Uberia.

El abogado luego apuntó contra los medios y algunos partidos políticos: "Esto no es ni más ni menos que el resultado de prédicas ni más ni menos que deshumanizando a la vicepresidenta de la Nación, tratando de "chorra, puta, loca, yegua". Después de deshumanizarla, suprimirla es los menos grave".

En una entrevista en Futurock, el abogado luego contó el pensamiento de la vicepresidenta acerca del atentado. "Lo que más pena le da a Cristina Kirchner y a mí, porque somos de la misma generación, es que los atacantes tienen 20 años. Esto nos hace pensar seriamente cuál es el país que han gestado determinadas orientaciones políticas y fundamentalmente informativas de este país".

Con respecto a la investigación por el intento de magnicidio, Ubeira señaló que "cualquier persona con dos dedos de frente sabe que hay que investigar el reseteo del celular de Sabag Montiel" y agregó que están "conformes con el avance de la investigación. El interés de Cristina Fernández es que no haya interferencia de la política ni de los jueces del edificio”.

El abogado criticó el sistema de seguridad utilizado para defender a Cristina Kirchner al recordar que un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que debía cuidar a la vicepresidenta "insultó a Máximo Kirchner".

Ubeira señaló que la jueza Capuchetti trabaja para ordenar judicialmente la causa y buscar brindar información probada. "Quiero saber cómo se gestó esto en la calle, ver quién está detrás, me gustaría acceder a las filmaciones de la Policía de la Ciudad. Me gustaría saber si estaban filmando para garantizar seguridad o para informar a alguien", indicó.

El abogado opinó que no está a favor de ofrecer recompensas por información para la causa. "No soy de la idea de los Cowboy y del Far West. Me parece bien si funciona en su país, Me parece importante si hay una persona buscada y tengamos una foto, pero decir de antemano que se ofrece dinero por información habilita la caceria de brujas más grande de la historia Argentina y eso no va a pasar".