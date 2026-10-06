Inició el despliegue a Brasil: los modernos tanques y blindados que puso en marcha el Ejército Argentino

El Ejército Argentino confirmó el inicio del traslado hacia Brasil de sus vehículos de combate y medios generales que participarán en el Ejercicio Combinado Arandú, una de las actividades bilaterales más importantes de entrenamiento junto a las fuerzas brasileñas.

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Los equipos pertenecientes a la I Brigada Blindada y a la X Brigada Mecanizada ya comenzaron a ser cargados en formaciones ferroviarias de Urquiza Cargas, rumbo al país vecino. Entre estos medios se destacan los vehículos de combate a ruedas (VCBR) 8×8 Stryker, así como los tanques VC TAM 2C-A2, que conformarán el núcleo terrestre para las maniobras conjuntas.

¿Qué vehículos y tanques desplegará el Ejército Argentino en Brasil?

La incorporación del segundo escuadrón de tanques TAM 2C-A2 al Regimiento de Caballería de Tanques 8 “Cazadores General Necochea”, ubicado en Magdalena, es un dato clave. Este avance forma parte del programa de modernización y recuperación de los TAM y está orientado a extender la vida útil de estas unidades y potenciar sus capacidades operativas.

El desafío de la interoperabilidad: maniobras conjuntas en terreno brasileño

Por otro lado, la participación de los VCBR Stryker representa una prueba fundamental para evaluar la capacidad de despliegue y uso de estos blindados en escenarios combinados. Su reciente incorporación busca mejorar la movilidad táctica y la interoperabilidad con otros sistemas de combate, en línea con la transformación de las fuerzas mecanizadas argentinas.

El Ejercicio Combinado Arandú tiene como objetivo aumentar la interoperabilidad y el conocimiento mutuo entre los ejércitos de Argentina y Brasil. La interacción de medios blindados y mecanizados de ambos países permitirá desarrollar maniobras en terreno bajo condiciones de empleo conjunto, poniendo especial énfasis en la coordinación entre unidades.

Los vehículos de combate y de uso general que participarán del Ejercicio Arandú en Brasil siendo cargados en las formaciones del tren Urquiza Cargas.

Con el inicio de la movilidad ferroviaria, el Ejército avanza en el despliegue de sus capacidades terrestres para representar a sus brigadas blindadas y mecanizadas en Brasil. La presencia de los TAM 2C-A2 y los Stryker no solo implica la participación en un ejercicio estratégico, sino también la integración práctica de dos sistemas fundamentales dentro de los procesos de modernización de la fuerza.