Los cuatro helicópteros que Milei compró a Estados Unidos

El Ministerio de Defensa, conducido por Carlos Presti, formalizó la compra de cuatro helicópteros medianos UH-60 Black Hawk destinados al Ejército Argentino. La medida busca recuperar una capacidad operativa de transporte aéreo que se encontraba degradada desde la pérdida de unidades en la Guerra de Malvinas y la posterior falta de repuestos para el sostenimiento de flotas previas.

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La transacción se canalizó a través de los programas estadounidenses Foreign Military Sales (FMS) y Black Hawk Exchange and Sales Transaction (BEST). Si bien la autorización inicial del Departamento de Estado contemplaba una suma integral de hasta USD 140 millones, una revisión realizada por comisiones técnicas locales permitió adaptar el requerimiento a la infraestructura existente, reduciendo el monto a aproximadamente 28 millones de dólares, más USD 10 millones vinculados a la Carta de Oferta y Aceptación (LOA, por sus siglas en inglés) rubricada el pasado 9 de septiembre.

Las unidades seleccionadas llegarán al país con unas 960 horas de vuelo disponibles previo a su primera revisión integral, incluyendo un lote de repuestos e insumos destinados a cubrir las primeras 480 horas de uso.

Cada aeronave cuenta con las siguientes características operativas:

Desempeño y carga: Capacidad para trasladar hasta 11 efectivos equipados, velocidad máxima cercana a los 280 km/h y facultad de transporte de carga externa de varias toneladas.

Planta motriz y navegación: Dos motores T700-GE-701D, sistema de navegación digital con doble Garmin GTN 750 y equipos de comunicaciones multibanda (HF, VHF y UHF).

Las unidades seleccionadas llegarán al país con unas 960 horas de vuelo disponibles.

Maniobra táctica y rescate: Guinche externo, sistema FRIES para despliegue y extracción mediante cuerdas rápidas en zonas complejas y soporte para helibalde Bambi Bucket de 2.270 litros para el combate de incendios forestales.

Sistemas de autoprotección: Alerta de radar AN/APR-39C(V)1, alerta láser AN/AVR-2B(V)1, detector de misiles AN/AAR-57(V)3, reducción de firma infrarroja (HIRSS) y previsiones para afustes de ametralladoras M60/M240.

Capacitación del personal y proyección a mediano plazo

En el marco de la preparación logística, delegaciones militares locales entablaron convenios de formación con Colombia para la instrucción de pilotos y mecánicos, sumado a acuerdos de mantenimiento preventivo con la firma fabricante Sikorsky.

El plan trazado por el área de Defensa proyecta la creación paulatina de un Batallón de Helicópteros de Asalto, destinado a brindar apoyo logístico y de movilidad táctica tanto a las Fuerzas de Operaciones Especiales como a tareas de protección civil ante inundaciones, incendios o emergencias humanitarias en el territorio nacional.

"La necesidad es operacional. La extensión y diversidad geográfica de la Argentina hacen de la movilidad una capacidad esencial. En ese contexto, los helicópteros son un recurso crítico por su flexibilidad, rapidez de respuesta y aptitud para operar en áreas de difícil acceso, tanto en operaciones militares como ante emergencias", apuntó el ministro de Defensa, Carlos Pesti.