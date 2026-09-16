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Así son los helicópteros militares que el Gobierno de Milei le compraría a EE.UU. por USD 140 millones

Se trata de cuatro helicópteros tácticos UH-60L para renovar la flota militar. ¿Qué impacto tendrá en la defensa y emergencias del país?

16 de septiembre, 2026 | 19.43
Así son los helicópteros militares que el Gobierno de Milei le compraría a EE.UU. por USD 140 millones

El gobierno de Estados Unidos dio luz verde a una venta de helicópteros militares a Argentina valuada en US$140 millones, con el objetivo de fortalecer la defensa nacional y mejorar la capacidad para atender emergencias. La primera entrega incluirá cuatro helicópteros UH-60L Blackhawk, aeronaves tácticas de carga media, fabricadas por Sikorsky Aircraft, que cuentan con motores bimotores y un rotor principal de cuatro palas.

Cada unidad puede transportar a dos pilotos y dos tripulantes de cabina, ideales para misiones de transporte de tropas y operaciones de emergencia. Estos helicópteros poseen un fuselaje fabricado en aluminio y materiales compuestos que absorben impactos para proteger a la tripulación.

¿Cuáles son las características y la capacidad de los helicópteros Blackhawk?

Miden 5,1 metros de altura, con un fuselaje que varía entre 15,2 y 16,4 metros, y un rotor principal de 16,3 metros. Su peso máximo de despegue alcanza los 9.979 kilos, con capacidad de carga interna de 1.200 kilos y externa de 4.100 kilos, alcanzando una velocidad máxima de 295 km/h.

MÁS INFO

El fin de la era de los veteranos Bell UH-1H

La adquisición fue solicitada por el gobierno de Javier Milei, que además incluyó la compra de dos motores T700-GE-701D para equipar a los helicópteros. El Ejército argentino busca con esta operación sustituir paulatinamente la antigua flota de helicópteros Bell UH-1H que opera el Batallón de Helicópteros de Asalto 601 en Campo de Mayo.

¿Cuándo llegan los nuevos aviones F-16 a la Argentina?

Este acuerdo llega en un momento en que Argentina también espera la llegada de un segundo lote de seis aviones caza F-16, que se sumarán a los ya recibidos desde diciembre y que están alojados en el Área Material Río Cuarto de la Fuerza Aérea.

Estos helicópteros poseen un fuselaje fabricado en aluminio y materiales compuestos que absorben impactos para proteger a la tripulación.

Con estas incorporaciones, el país apunta a modernizar su equipamiento militar, mejorando tanto sus capacidades defensivas como su respuesta ante situaciones de emergencia, en un contexto regional que demanda mayor preparación y tecnología avanzada.

El anuncio del embajador Peter Lamelas

Tras la publicación del Departamento de Estado, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, se encargó de compartir el acuerdo a través de las redes sociales. "Argentina recibirá helicópteros Black Hawk reacondicionados en entregas escalonadas, comenzando con cuatro unidades, para fortalecer la defensa y responder a emergencias. No es solo equipamiento: es llegar a tiempo y salvar vidas. Seguimos trabajando junto a la Argentina para ayudar a construir un país más fuerte y más seguro", escribió el diplomático. 

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