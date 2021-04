El presidente Alberto Fernández anunció que pagarán un bono de 15 mil pesos a beneficiarios de las asignaciones familiares, por hijo y por embarazo. Además se pagará a los monotribustistas de las categorías A y B que reciban la asignación.



"Lo que vamos a disponer, y en el transcurso del día Fernanda Raverta va a explicar en detalle, es otorgar a cada titular de la AUH, a la asignaciones familiares, a las asignaciones por embarazos y a las categorías más bajas de las asignaciones a monotributistas 15 mil pesos por estos 15 días", sostuvo Fernández en Radio 10.

El pago será para los titulares de las prestaciones sociales que vivan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se abonará también en las provincias y municipios que adhieran a las mayores restricciones que impuso Alberto Fernández en la noche del miércoles.

"Nosotros no tomamos estas medidas y dejamos a la gente a la intemperie. Sabemos que muchos la están pasando muy mal, que la situación es muy compleja. Si bien la economía se está recuperando bien, para muchos estos momentos le hacen más difícil la vida", indicó Fernández.

Alberto Fernández contra la oposición por las vacunas

El presidente se preguntó si Juntos por el Cambio "tiene posibilidad de conseguir vacunas" contra el coronavirus, "por qué no las consiguen y ayudan".

"Si tenían la posibilidad de conseguir vacunas como dijo Mauricio Macri, ¿por qué no las consiguen y me ayudan?", se preguntó el mandatario y ratificó su compromiso de "cuidar a cada argentino, aunque me obligue a tomar medidas antipáticas".

El Presidente defiende la suspensión de clases presenciales por 15 días

Alberto Fernández defendió hoy la decisión de suspender temporalmente por quince días las clases presenciales, anunciada anoche, para contener la segunda ola de coronavirus.



"Yo mismo tuve discusiones dentro de mi mismo equipo. Mi ministro de Educación (Nicolás Trotta) insistía con las clases presenciales, pero no son las clases presenciales solamente: hay que ir a un colegio primario y ver el horario de salida, madres que se agolpan, donde el contagio puede hacerse más fácil, chicos que juegan cambiándose los barbijos", dijo el mandatario.