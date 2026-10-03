Un asesor de Caputo cruzó a García Cuerva en la previa de la visita del Papa: “Estoy cansado de este tipo”

La relación entre el gobierno libertario y la Iglesia se volvió a tensar a poco más de un mes de la visita del papa León XIV a la Argentina. Tras las declaraciones del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien advirtió sobre la delicada situación social y la pobreza que atraviesa el país, Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó al referente eclesiástico a través de sus redes sociales.

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El conflicto comenzó cuando García Cuerva se refirió al panorama que encontrará el Pontífice al llegar al país y afirmó que se topó con “una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”. El arzobispo remarcó también que “duele un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años” y agregó que en la sociedad “la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”.

Frente a este diagnóstico, Núñez publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó: “Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”.

La dura respuesta de Ricardo Alfonsín a las críticas de Núñez

El mensaje del asesor del Palacio de Hacienda provocó también la réplica del dirigente del Frente Amplio por la Democracia, Ricardo Alfonsín, quien tildó los comentarios de Núñez como “una muestra de grosería y falta de respeto”.

Alfonsín sostuvo que la actitud del funcionario demuestra que “no tiene la menor idea de lo que está diciendo, revelando que nunca leyó (u olvidó) lo que dicen las Sagradas Escrituras ni comprende qué significa el cristianismo”.

En su descargo, remarcó que “para la fe cristiana es imposible 'predicar la palabra de Dios' ignorando el sufrimiento social o silenciando su existencia”, al tiempo que citó pasajes bíblicos de Proverbios, Isaías, Ezequiel y Lucas para respaldar el mandato de defender a los desvalidos.

Como cierre de su postura, Alfonsín añadió que en los textos sagrados no se encontrará ningún testimonio que afirme que “la justicia social es una aberración”, en una clara alusión a la frase utilizada por Javier Milei para referirse a ese principio ético y político.

Los números de la crisis: las cifras del INDEC que encendieron la advertencia del Arzobispo

El intercambio dialéctico se produjo en un escenario social marcado por los últimos datos oficiales difundidos por el INDEC correspondientes al primer semestre de 2026, los cuales ubican la pobreza en un 32,3% y la indigencia en un 7,5%.

Tedeum, "crueldad" y grieta: los antecedentes de tensión entre García Cuerva y el Gobierno

No se trata de la primera manifestación del arzobispo de Buenos Aires en este sentido: durante el Tedeum del 9 de Julio pasado, frente al Presidente, el religioso había criticado lo que definió como un “camino de la crueldad hacia los más débiles”, mientras que en la celebración del 25 de Mayo advirtió contra la polarización al señalar que “nadie se salva solo”.

En esa misma línea, otros referentes de la Iglesia como el cardenal Ángel Rossi manifestaron reparos sobre la situación social al señalar que “la macroeconomía de la que hablan no baja al plato” y que el Sumo Pontífice va a encontrar un país “cascoteado por la pobreza” al visitar la Argentina.