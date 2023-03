La Cámpora cuestionó el comunicado del FMI

La organización kirchnerista se molestó por el cuestionamiento a la moratoria previsional y acusaron al organismo que conduce Kristalina Georgieva de querer "tomar el comando de la economía del país".

La Cámpora cuestionó el comunicado publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que destaca "la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones" y acusaron al organismo que conduce Kristalina Georgieva de querer "tomar el comando de la economía del país".

La organización indicó que "sería bueno que nos explique Kristalina Georgieva qué entiende el organismo que preside por imprevisto porque a nuestro modesto entender 'lo imprevisto' tiene que ver con los tiempos". En el comunicado que se conoció tras aprobar la cuarta revisión en el marco del acuerdo del Servicio Ampliado, el Fondo marcó que "se tomarán medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones para asegurar los objetivos fiscales para este año y los próximos".

El comunicado fue difundido a través de las redes sociales de la organización que hasta hace poco tenía como secretario general a Andrés "Cuervo" Larroque y que muy posiblemente sea conducido ahora por la legisladora porteña Lucía Cámpora. Allí marcaron que "el comunicado de prensa del FMI deja en claro que, voten lo que voten los argentinos y las argentinas, la economía del país la decide el Fondo". Y lanzaron una ironía: "¿La democracia? Bien, gracias".

En el documento contrastaron el tratamiento que tuvo el fugaz endeudamiento por 50 mil millones de dólares y el proyecto para la moratoria previsional. "Veamos un ejemplo midiendo los tiempos del FMI, para analizar de manera objetiva los resultados de sus definiciones: El 8 de mayo del 2018 FMI y (el expresidente argentino) Mauricio Macri anuncian el inicio de conversaciones ante el evidente fracaso de pagos a Fondos Buitres y la timba financiera en los mercados de capitales comandada por 'Toto' Caputo (primo de Nicolás Caputo)", detalló La Cámpora. Y continuó: "De aquella fecha al 20 de junio, donde se anuncia de manera formal la aprobación por parte del directorio del FMI de un 'plan de ayuda' bajo la línea de préstamos Stand By por 50 mil millones de dólares, una suma extravagante para la propia historia del organismo que representaba más de la mitad de su cartera de préstamos. 73 días pasaron entre el 'inicio de las conversaciones' y la concreción del préstamo de 50 MIL MILLONES DE DÓLARES".

En tanto, el 6 de mayo de 2022 se presentó en el Senado de la Nación el proyecto legislativo de Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, el "Plan de Pago de Deuda Previsional". Se trató en comisiones el 14 de junio de 2022 y el 30 de junio obtuvo media sanción en la cámara alta; el 28 de febrero de 2023 se logró la aprobación de la ley que beneficiará a 800 mil argentinos. "Desde la presentación del proyecto a su sanción como ley pasan aproximadamente 300 días", subrayó La Cámpora y señaló que "darle a Mauricio Macri ¡50 mil millones de dólares en 73 días! es algo planificado", pero "una ley que beneficia a 800 mil argentinas y argentinos -por un monto bastantes veces menor- que trabajaron y cuya aprobación llevó más de 300 días, es algo imprevisto que requiere, en castellano básico: aplicar un ajuste, según indica el propio Comunicado del organismo".

En ese sentido, el comunicado insistió: "Si los 73 días que tardaron en aprobar el mayor préstamo del organismo en su historia les parece que no es imprevisto, ¿por qué no viene Georgieva al país a explicarnos a todos los argentinos y argentinas cómo pensaron los caros técnicos cómo sería devuelto?". Por último, denunciaron: "Fácil, no pueden. Nunca les interesó la devolución del préstamo. Solo querían tomar el comando de la economía del país de la soja, el trigo, el maíz, el litio, de Vaca Muerta y las vacas vivas, el oro, y las grandes reservas de agua".

