Espionaje Ilegal al ARA San Juan: Rechazan un pedido de Aguad para declarar por Zoom y tendrá que ir a Dolores

El ex ministro fue citado por el presunto espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan. No obstante, él dice que no hay vuelos desde Córdoba, lugar donde reside.

09 de noviembre, 2021 | 17.21

El ex ministro de Defensa Oscar Aguad pidió declarar por vía remota en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan. Sin embargo, el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava la rechazó el pedido y dispuso que el trámite sea presencial. El ex funcionario fue convocado a instancias del ex presidente Mauricio Macri, quien había propuesta esa declaración testimonial junto a otras cuando presentó un escrito en su defensa. Fue durante su indagatoria en Dolores. La convocatoria de Aguad forma parte de la "evacuación de citas" que Macri propuso como parte de su estrategia de defensa, que incluye las declaraciones de otros ex funcionarios como Fernando De Andreis y la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño. De esta forma, Aguad envió al juzgado un correo electrónico pidiendo "realizar la audiencia testimonial fijada a su respecto vía remota, en atención a que actualmente reside en la provincia de Córdoba y no habría vuelos desde dicho lugar hacia Capital Federal". Tampoco -añadió Aguad- hay vuelos de regreso desde la Capital Federal hacia la provincia de Córdoba. El juez Bava respondió que "dadas las características del material probatorio que se encuentra reservado, el tenor de la investigación y la existencia de otros medios de transporte" no hará lugar al pedido del ex ministro. "Corresponde llevar adelante este acto de manera presencial y en la sede de este Juzgado", completó. Aguad deberá presentarse mañana a las 10 en el juzgado federal de Dolores.