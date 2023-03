El discurso de Alberto Fernández: frente a la Corte, pidió que se investigue el atentado a Cristina Kirchner

El Presidente criticó la persecución a la vicepresidenta y le reclamó a la Justicia "que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales y empresarios poderosos asoman como imputados”. Lo escuchaban a metros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Frente a la Corte Suprema, el presidente Alberto Fernández criticó la persecución judicial a Cristina Kirchner y pidió que se investigue a los autores intelectuales del atentado. Sucedió en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

"Le pido a la Justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales y empresarios poderosos asoman como imputados”, reclamó el mandatario. Y pidió que "juzgue a los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio".

Fernández exigió que la Justicia que "profundice la investigación" del intento de magnicidio de la vicepresidenta y manifestó que "hace seis meses estuvimos frente de uno de los episodios más desgraciados de estos 40 años de democracia como fue el intento de asesinato de la vicepresidenta".

En el pasaje más duro contra el Poder Judicial y los servicios de inteligencia, Alberto expresó: "Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley. Hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la Vicepresidenta de la Nación".

Destacó el mandatario: "Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política".

Por otra parte, dijo sobre el fallo de la causa Vialidad que la proscribió a la vicepresidenta: "Quiero poner de relieve que esa sentencia es el corolario al que se llega tras el desatino de una serie de interpretaciones jurisprudenciales que desde el 2015 vienen repitiéndose y que contradicen los más elementales principios del derecho penal".

El Jefe de Estado analizó: "'No pudo no haber sabido' sostienen. De ese modo presumen el dolo, castigan por cierto criterio de responsabilidad objetiva e imponen el derecho penal de autor. Entonces se castiga a la persona por lo que es y no por la que ha hecho".

Luego enumeró su ayuda a Evo Morales y a Lula da Silva cuando fueron perseguidos por la Justicia. "Soy yo también el que está al lado de Cristina cuando es perseguida injustamente". Y afirmó mirando a los cortesanos presentes en la Asamblea, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz: "Que la Justicia en Argentina vuelva a abrazar al Derecho y deje de servir a factores de poder persiguiendo a quienes representan el pensamiento popular".

"Estuve al lado de (Luiz Inácio) Lula (Da Silva) cuando lo encarcelaron, con Evo Morales cuando fue derrocado y con Cristina cuando es injustamente acusada", dijo al pronunciar su discurso ante la Asamblea Legislativa reunida para la apertura del período 141° de sesiones ordinarias.

Agregó también luego Fernández para hacer foco en el plano internacional: "También fui yo quien alzó su voz contra los bloqueos injustos y quien luchó para que el pueblo venezolano recupere el diálogo. Nunca podrán decir que me he enriquecido. Puedo ver lo malo y sé lo que está sucediendo y puedo hablar con ustedes del malestar, pero invito a mantener lo logrado para alcanzar una sociedad más igualitaria".

Por otra parte, el Jefe de Estado fue duro con los medios que difunden fake news. Dijo que hay "un sistema de concentración medios que expresan intereses opositores al Gobierno que ocultan o tergiversan información a sus lectores".