Impuestos y modernizar el Estado: Aracre reveló los objetivos de su gestión

Este martes Alberto Fernández designó a Antonio Aracre como nuevo Jefe de Asesores de la presidencia, luego de la renuncia de Julián Leunda. Asumirá el 1 de febrero.

El flamante Jefe de Asesores presidencial, Antonio Aracre, adelantó alguno de los puntos principales que serán parte de la impronta con la que se desempeñará desde su despacho en Casa Rosada. El ex CEO de Syngenta, se refirió a que una de sus intenciones es "modernizar el Estado" y analizó la posibilidad de ir hacia impuestos "más progresivos".

"Tenemos qué hablar de qué Estado queremos, cómo vamos a financiarlo, con qué impuestos y cómo nos acercamos a una discusión de una reforma tributaria moderna que facilite la distribución del ingreso y a la vez atraiga inversiones", analizó Aracre en diálogo con El Destape Radio. Además y en un mensaje a la oposición dijo que que terminar con la "discusión infantil" que dice "basta de impuestos".

El empresario asumirá su nuevo cargo el 1 de febrero y agregó que buscará armar una mesa de diálogo que incluya a la oposición, a empresarios y al Gobierno para lograr "destrabar" la relación de fuerzas en el Congreso que en los últimos meses dificultó que se traten varios proyectos con dictamen. "En los últimos meses he tenido diálogo con Rodríguez Larreta, con Manes, con Massa, etc., Con todos tengo una excelente relación. Quizás me permita llevarlos a una mesa que podamos dialogar y acercar posiciones", dijo Aracre con entusiasmo.

Quién es Antonio Aracre, el nuevo jefe de asesores de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández designó al ex CEO de la firma agropecuaria Syngenta, Antonio Aracre, como jefe de asesores. En diciembre último, Aracre, quien se desempeñaba como director general del negocio de Protección de Cultivos (CP) para Latinoamérica Sur de la firma, decidió retirarse de la actividad privada para encarar nuevos proyectos y desafíos personales fuera de la compañía. De esta manera, se lanzaba a la arena política.

Aracre comenzó su carrera en la compañía hace 37 años y lideró el negocio como Director General de CP para Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia por más de una década. Tiene 56 años, dos hijos y su hobby es jugar al tenis.

Egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, realizó un MBA en la UADE y cursó el Programa de Alta Dirección del IAE Business School. Forma parte de Syngenta desde el año 2000 ocupando diferentes posiciones y desde el 2011 se desempeña como CEO para Latinoamérica Sur. Anteriormente formó parte de empresas como Ciba Geigy y Novartis. Participa en diversos think tanks y se desempeña como Profesor Adjunto en la carrera de Administración de la UBA.