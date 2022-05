Aníbal apoyó la reelección de Alberto Fernández: Si Cristina se presenta, que compita"

El ministro de Seguridad apoyó al presidente y justificó la suba de tarifas. Dijo que trabaja para que se termine la interna en el Frente de Todos.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo que el presidente Alberto Fernández es el mejor candidato del peronismo para las elecciones presidenciales de 2023, luego de que el presidente confirmara que piensa postularse a un segundo mandato. El funcionario afirmó que para salir de la crisis es necesario generar políticas que mejoren la economía. El funcionario además pidió un poco de esfuerzo de las partes que integran el Frente de Todos para superar la interna.

Para expresar su apoyo a la candidatura de Alberto Fernández, el funcionario expresó en El Destape Radio: "Absolutamente es la mejor figura. En las peores condiciones, en un país diezmado por lo que hizo Mauricio Macri más la pandemia, más la guerra, con las decisiones que está tomando y que se pueden observar".

Aníbal Fernández no descartó una interna electoral con otros referentes del peronismo. "Si Cristina Kirchner se presenta a elecciones que compita", enfatizó el ministro de Seguridad, quien apuntó a la oposición y alertó que en caso de que Cambiemos gane las elecciones cercenarán los derechos de los trabajadores.

"Alberto Fernández es moderado, yo lo voy a acompañar en sus políticas", indicó

Internas en el Frente de Todos: "Hay que ponerle un poquito de garra"

El ex jefe de Gabinete opinó que todos los sectores del Frente de Todos tienen que hacer un esfuerzo para conseguir la unidad en tiempos de crisis y expresó que nunca se va a ir de al lado de Cristina Kirchner porque la considera su familia. En diálogo con Roberto Caballero contó que trabaja para intentar conseguir el diálogo entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

"Para resolver este tema hay que poner un poquito de garra, si ponemos un poquito de ganas todos lo hacemos. Yo no soy rupturista ni en pedo, juego a morir para que todos nos sumemos. Aprendí a ser frentista con Juan Perón, ¿Cómo no lo voy a ser con los nuestros? Cristina es mi familia, aunque esté enojada y aunque no me hable con ella. Es mi familia y yo de ahí no me voy a ir de ahí nunca",

"Estoy entre los que está tratando (de arreglar la unidad) ojalá tuviera chapa para poder hacerlo", indicó Aníbal Fernández. "Ojalá le encuentren la vuelta y se puedan sentar a discutir", cerró.

Aníbal Fernández por la suba de tarifas: "No se puede crecer y mantener subsidios planchados"

El ministro de Seguridad defendió la suba de tarifas. "Ningún país del mundo puede crecer manteniendo las tarifas planchadas con subsidios tanto tiempo", enfatizó y agregó que la Argentina tiene "que generar todas las posibilidades para que nuestro esquema de desarrollo nos permita seguir evolucionando".