Massa: "No tengo el 2023 en la cabeza"

En el marco de un evento realizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación se excluyó de la posible grilla de candidatos del oficialismo.

El titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, dio a entender que no sería parte de la grilla de posibles candidatos a presidente por el Frente de Todos. "No tengo el 2023 en la cabeza porque me parece que este año que no es electoral, la dirigencia debería elegir por lo menos diez consensos que sean política de Estado. En lugar de ver quién le grita más fuerte al otro, deberíamos ver en qué temas estamos de acuerdo", afirmó en el marco de la AmCham Summit 2022, el evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.

En ese contexo, el líder del Frente Renovador se refirió a la interna de la coalición oficialista. “Nada pone en discusión la coalición como tal. La coalición de gobierno no tiene disputa de liderazgo, pero sí una disputa en el programa. Y eso hay que vivirlo con naturalidad”. En el mismo sentido, remarcó que "la mayor responsabilidad que tienen los integrantes del oficialismo es que el gobierno funcione", y aclaró: "Hay que acostumbrarse a que hay debates que se resuelven y otros que quedan irresueltos”.

Massa evitó dar mayores precisiones sobre su futuro político y profundizó su análisis sobre la gobernabilidad de su espacio: "En lugar de correr por candidaturas, debiéramos correr alrededor de políticas de estado; en lugar de ver quién le grita más fuerte al otro, deberíamos buscar buscar cuáles son los puntos de acuerdos en temas importantes”. Además, explicó que se pasó 20 años de su vida poniéndose "objetivos hacia delante" que no le permitieron "disfrutar de lo que hacia" por "estar pendiente" de su carrera política.

Por otra parte, Massa defendió la segmentación de tarifas impulsada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, pese a ser uno de los dirigentes críticos del ala económica del gobierno del presidente Alberto Fernández. "Argentina tiene un régimen de tarifas que funciona como Robin Hood. Nuestra matriz tributaria no es progresiva; entonces, el menos cobra es el que más paga. El que más consume, más subsidios tiene en términos netos; tenemos que tener un régimen de subsidios segmentados".

El ex intendente de Tigre también tuvo palabras hacia el funcionamiento del poder judicial: “Nosotros cada dos años rendimos examen, pero a la justicia se rinde una vez para entrar y después no hay revalidación. Debemos pensar en un sistema que premie al juez que lo hace bien -con un ascenso- y castigue al que lo hace mal". Aunque se diferenció del ala dura del kirchnerismo que propone que la designación de jueces sea por voto popular: "No me parecería que la designación sea por voto popular. Tiene que haber un conocimiento del derecho".

El Frente de Todos vive días de tensión por las diferencias públicas entre el Presidente y su vice, Cristina Kirchner. Pese a que esta última señaló que con Fernández hay "debates" y no "peleas", insistió con las críticas al ala económica del Gobierno, representada por Guzmán, y los ministros de Trabajo Claudio Moroni y de Producción, Matías Kulfas.

Massa buscó la semana pasada erigirse como mediador entre los titulares del Ejecutivo y el Senado, manteniendo reuniones con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Sin embargo, según trascendió, los encuentros que se realizaron tuvieron como eje la agenda legislativa.

Con información de NA y Ámbito Financiero