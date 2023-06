Boudou habló sobre su salud tras la operación de la carótida: "Flor de susto"

El ex vicepresidente dijo la obstrucción de la carótida por la que debió ser operado en mayo significó "un flor de susto". Además, dio su visión sobre las elecciones 2023.

El ex vicepresidente Amado Boudou habló sobre la operación de la carótida a la que tuvo que someterse el pasado 17 de mayo en el Hospital Italiano tras sufrir una descompensación durante una charla en Neuquén. "La verdad, flor de susto", dijo Boudou en diálogo con Radio 10.

Mientras daba una charla en la Universidad de Neuquén, el ex ministro de Economía se descompensó y debió ser asistido. Después de trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires, lo operaron en el Hospital Italiano, ubicado en el barrio porteño de Almagro. Una vez que terminó la cirugía por la obstrucción en la carótida, expresó a través de las redes sociales de su esposa, Mónica García de la Fuente: "Acabo de salir de la operación de carótida. Muchas gracias a todo el equipo del Hospital Italiano. ¡Qué gran Institución! También al excelente sistema público de salud de Neuquén".

En el mismo hilo de Twitter, Boudou agradeció por el "gran país que tenemos todos los argentinos". "Gracias Dios por escuchar los rezos. Nace una flor, todos los días sale el sol. ¿Dónde vamos corazón? A seguir... Siempre", agregó.

En la entrevista con Radio 10, recordó a Néstor Kirchner, quien también había sido operado en febrero de 2010 por una obstrucción en la arteria carótida. "Traés recuerdos de un ser tan querido y tan triste fue su partida", declaró Boudou tras la mención a Kirchner durante la entrevista.

Pero no solo habló de salud, sino que dio su visión sobre la actualidad política de cara a las elecciones 2023. "Yo sigo pensando que Argentina necesita que Cristina sea candidata y presidenta. Políticamente es la única persona que puede ordenar esta situación y marcar el camino hacia adelante", valoró el ex vicepresidente y actual dirigente de la agrupación Soberanxs.

Si bien Cristina Kirchner ya expresó en reiteradas oportunidades que no tiene intención de ser candidata a presidenta en los próximos comicios, Boudou confía en que va a rever su decisión. "Cristina es el liderazgo esencial del vínculo con el pueblo argentino. No creo que la elección esté perdida, ni de lejos", consideró.

Además, el ex ministro recordó el primero de septiembre de 2022, fecha en la que la Vicepresidenta sufrió un intento de magnicidio en la puerta de su edificio. "No tomamos dimensión no solo de los dos tiros en la cabeza, sino del encubrimiento. Me parece que es una situación institucional sumamente delicada", sostuvo.