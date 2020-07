Estela De Carlotto salió a bancar a Alberto Fernández y pidió ampliar la Corte Suprema

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó su respaldo al presidente Alberto Fernández, luego del tenso cruce con la titular de Madres, Hebe de Bonafini; y cargó contra la Corte Suprema de Justicia por la lentitud que manejan en los crímenes de lesa humanidad.

“Hay una inmovilidad judicial que no se justifica en torno a los represores y no hubo respuesta de la Corte a nuestro pedido”, advirtió la referente en derechos humanos en una entrevista con El Destape Radio y criticó que “no puede haber beneficios a los represores”. Ante la inacción de la Justicia, aseveró que “la Corte no es confiable” y se mostró a favor de una reforma judicial.

Sostuvo, en ese punto, que “sería buena la propuesta de nombrar más miembros de la Corte” y apuntó: “La Suprema Corte estuvo muy condicionada y es la misma. No se pueden esperar milagros de gente que nos falló”.

Apoyo a Alberto

Por otra parte, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo expresó su respaldo al Presidente, luego del cruce con Hebe de Bonafini, y replicó que Alberto Fernández “es presidente de todos y hay que dejarlo actuar. Sus acciones son confiables” y expresó: “No me considero en el derecho de criticar la acción del Presidente. Tenemos total confianza en su mandato”.

Asimismo, remarcó que al mandatario “le toca gobernar un país endeudado por años, con espionaje, con la pandemia y la deuda externo” y replicó: “No puede hacer todo esto en soledad. Se tiene que reunir con todos”.

“Le diríamos que no a Alberto si llegara a tener respeto por algún genocida o por algún represor. Hay que ayudar y no poner piedras en el camino”, arremetió.

Facundo Castro, "desaparecido en democracia"

En tanto, De Carlotto ratificó su compromiso y apoyo al reclamo por la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, que está desaparecido hace tres meses luego de ser detenido en un control de la Policía Bonaerense. Al respecto, remarcó que “es un desaparecido en democracia y con la intervención de la policía. Hay que pedirle a las autoridades que separe a quienes son responsables, se los indague y se los juzgue”.

“Siempre uno tiene la ilusión de que esté con vida. Esto es muy grave. Son coletazos de una vieja época que todavía existen en nuestro país”, concuyó.