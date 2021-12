Una celebración con la Plaza de Mayo repleta y mensajes al FMI

La conmemoración de la recuperación democrática le dió un contundente marco a definiciones sobre la deuda y los objetivos del gobierno.

Fue una celebración de la democracia con todas las letras: plaza llena, música y alegría. En el mensaje central, seguido con atención por la multitud, Cristina Kirchner y Alberto Fernández se refirieron a la renegociación de la deuda con el FMI. Cristina pidió que el Fondo ayude al país a recuperar los dólares que se fugaron y están escondidos en paraísos fiscales. "Presidente comprométase a que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al Fondo, de los que se la llevaron sin pagar impuestos", propuso, además de que convoque a todos los partidos para que le digan al organismo que no se aprobará ningún plan que comprometa la recuperación económica. "Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento, el desarrollo social en la Argentina", respondió luego el Presidente. Y cerró, con Lula y Pepe Mujica como testigos privilegiados: "no tengas miedo, que si el Fondo Monetario me suelta la mano voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino".

El Presidente fue uno de los impulsores del encuentro y quedó muy contento con el resultado, según describía un integrante de su entorno. "En la plaza hubo buen clima, el discurso de Alberto tuvo fuerza y la foto de todos juntos quedó muy potente", era la evaluación que hacían en la Casa Rosada. Resultó una jornada redonda, con clímax en los discursos que iniciaron cuando caía la tarde y concluyeron ya de noche. Pepe Mujica había adelantado que no hablaría, pero al final dijo algunas palabras.