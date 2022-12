El Gobierno ofreció la Casa Rosada: deciden los jugadores

El ofrecimiento era hacer algo similar a lo sucedido en 1986, cuando Raúl Alfonsín recibió al plantel y luego los dejó para que saludaran a los simpatizantes desde los balcones. Pero desde la cuenta de la Selección informaron del recorrido en micro hasta el Obelisco para celebrar "con los hinchas". Con todo, habrá un operativo de seguridad preventivo por si finalmente deciden ir. La última palabra la tendrán los jugadores luego de aterrizar.

Desde el Gobierno ofrecieron al plantel de la Selección Argentina una sobria recepción en la Casa Rosada por parte del presidente Alberto Fernández y la posibilidad luego de salir a festejar en los balcones con la multitud que seguramente se congregará en la Plaza de Mayo, el lugar de celebración de los grandes acontecimientos del país. Pero nunca recibieron una confirmación por parte del plantel y del cuerpo técnico, así que, en principio, la recorrida de los campeones mundiales que arrancará este mediodía se limitará al esquema Ezeiza-Obelisco-Ezeiza. La última palabra la tendrán los jugadores luego de que aterricen. En Gobierno mantenían latente la posibilidad de un festejo en la Rosada, por lo que habrá un operativo de seguridad preventivo.

El ofrecimiento se hizo el mismo domingo de la final. "El Presidente tiene toda la vocación de hacer lo que ellos tengan vocación de hacer, no hay en esto especulaciones políticas de ninguna característica y no las va a haber", explicó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien confirmó el ofrecimiento al plantel de la Casa da Gobierno. "El Presidente tuvo un gesto de esas características, pero no hemos hablado con nadie que nos devolviera todavía esa información, pero va a estar garantizado, porque lo tenemos preparado desde el día de ayer", agregó Aníbal, que estuvo reunido con el ministro bonaerense, Sergio Berni, y el porteño, Marcelo D'Alessandro, para coordinar el megaoperativo de seguridad de las tres jurisdicciones en el recorrido del micro que transportará a la Scaloneta. El Gobierno decretó feriado nacional, así que se espera que se vuelque a las calles una multitud.

En Gobierno habían imaginado algo similar a la celebración de 1986 cuando Diego Maradona y todo el plantel campeón fueron recibidos en la Casa Rosada por Raúl Alfonsín, quien los saludó y luego dejó el balcón a su disposición. "Desde el principio le planteamos la idea de hacer algo muy sobrio: un saludo breve del Presidente y darle algo así como un diploma para que se lleven de recuerdo. Después nos iríamos para que ellos salgan al balcón y se queden todo el tiempo que quieran", explicaban en la secretaría de la Presidencia que maneja Julio Vitobello. Pero desde la comitiva nunca respondieron de manera definitiva y luego informaron a través de un tuit de la cuenta de la Selección Argentina que el plantel saldría el martes al mediodía desde el predio de Ezeiza hacia el Obelisco "para festejar el título mundial con los hinchas".

La aclaración de que el festejo será "con los hinchas" era leído en contraposición a que no sería con funcionarios y dirigentes políticos, que era una idea muy afincada en el plantel. Que nadie aprovechara el logro deportivo para obtener un rédito político. Pero cerca de Alberto repetían la misma consigna. De hecho, subrayaban en Gobierno, el Presidente no aceptó la invitación para viajar a Qatar en gran diferencia al protagonismo que buscó su amigo el presidente francés Emmanuel Macron. Tampoco envió ningún funcionario en representación y limitó sus reacciones a las redes sociales, principalmente agradeciendo felicitaciones de colegas que fueron desde el estadounidense Joe Biden hasta el presidente ruso Vladimir Putin.

"No hay que mezclar un logro deportivo con la política, lo tenemos muy claro. Por eso, dejamos en manos del plantel la decisión de lo que quieran hacer. Los jugadores tienen la última palabra", subrayaban en Gobierno. Se habló mucho en las últimas horas de la supuesta mala relación del Presidente con el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, pero imaginaban que la decisión la tomarían principalmente entre el técnico Lionel Scaloni y el capitán Lionel Messi.

En principio, de acuerdo al recorrido observado en el encuentro entre los tres ministros de Seguridad, la Selección saldrá al mediodía desde el predio de Ezeiza en donde pasarán la noche. El micro sin techo ploteado con la imagen de los jugadores y la Copa del Mundo obtenida, tomará por las autopistas Ricchieri, Dellepiane y 25 de Mayo hasta la bajada de 9 de Julio por la que llegarán hasta el Obelisco. Luego seguirán por la 9 de Julio hasta Libertador, derecho a la General Paz, autopista Ricchieri y finalmente de vuelta al predio de Ezeiza. Dada la multitud que se espera, imaginaban que el recorrido demandaría unas ocho horas como mínimo.

En Gobierno anoche no cerraban las puertas de la Casa Rosada y aclaraban que estaría lísta en caso de que los jugadores decidan llegar hasta allí. El Presidente pasó para la semana que viene el viaje que tenía previsto a Santiago del Estero y estará a la expectativa de lo que pudiera ocurrir. Incluso, se barajaba como posibilidad que el plantel quisiera recibirlo en Ezeiza, algo que Cristina Kirchner hizo con la Selección que perdió la final en 2014. En todas las variantes serán los jugadores, este martes a la mañana luego de aterrizar, los que tendrán la última palabra.