Alberto Fernández: "Solo tuvimos 99 días de normalidad"

El presidente publicó un columna de opinión en la que reflexionó sobre la gestión durante la pandemia del COVID-19. Destacó la recuperación económica y apuntó contra el macrismo. "Enfrentamos dos modelos de país claramente contrapuestos", remarcó de cara a las PASO 2021.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, publicó este domingo una reflexiva columna de opinión titulada “Día 100” en la que hizo un profundo repaso de la gestión que debió enfrentar a la pandemia mundial y destacó los esfuerzos para poner a la Argentina de pie con tan solo “99 días de normalidad” que apenas pudo transitar su gobierno a causa del coronavirus.

“Desde que asumimos el gobierno, solo contamos con 99 días de normalidad sanitaria. El resto, fue básicamente poner de pie un sistema de salud abandonado y enfrentar los contagios de un virus desconocido. Todos nuestros planes originales se trastocaron porque las prioridades repentinamente fueron otras”, remarcó el presidente en la columna en Infobae.

En "el día 100", Alberto Fernández sostuvo que este momento es oportuno para convocar a una reflexión colectiva y envío esperanza a los argentinos y argentinas. "Sé que para algunos el concepto de futuro está en crisis. Enfrentar la pandemia vivida en un contexto negativo generado por el estrepitoso fracaso del gobierno que nos precedió, debe ser razón suficiente para explicar tanta incertidumbre”, remarcó Alberto, con fuertes críticas al macrismo.

Recuperación económica

En este marco, el jefe de Estado puntualizó que, pese a la pandemia, “la inversión ha aumentado más de un 14% respecto de 2019” y que “ha crecido en junio casi el 12% respecto de mismo mes de 2019”. Detalló estas mismas cifras “en la construcción y en el uso de la capacidad instalada” de las industrias. “Hemos logrado el nivel más alto de exportaciones en los últimos ocho años y nuestras reservas monetarias poco a poco se recomponen”, enfatizó.

En esta línea resaltó el ATP: “Si no hubiéramos cuidado a esas empresas, hoy no estaríamos volviendo a crecer. Si no hubiéramos acompañado a cada trabajador y a cada trabajadora, hoy no se volverían a levantar las persianas de las industrias y los comercios. Si no hubiéramos aumentado los créditos para aquellas pequeñas y medianas empresas bajando las tasas que los bancos cobran por esos créditos, la producción se hubiera estancado”.

Los jóvenes protagonistas

Por otra parte le habló jóvenes y les pidió energía porque están llamados a ser protagonistas: “Sé también de la decepción que anida en muchos jóvenes. Ya es hora de renovar la esperanza. Con la reactivación, las oportunidades de educarse, trabajar y progresar van a florecer. Es necesaria toda su energía porque están llamados a ser protagonistas centrales en este tiempo".

"Son las y los jóvenes quienes mejor y más intensamente nos señalan los desafíos que debemos enfrentar, en particular los vinculados a la protección ambiental que nos impone el cuidar la casa común y a la construcción de una sociedad más democrática, diversa, libre e igual”, agregó.

Mientras que sobre el trabajo, remarcó que es la prioridad de su gestión y sostuvo que "el tiempo de los planes sociales debe ser superado por la creación de trabajo". "Sabemos que gobernar es crear trabajo porque entendemos que nada dignifica más al ser humano que poder ganar lo necesario para su sustento diario. Eso no significa dejar de asistir a quienes lo necesitan. El Estado no puede abandonar a su suerte a las víctimas de la pobreza”, destacó.

Dos modelos de país

Por último, detalló que "desde el 10 de diciembre de 2019 solo vivimos 99 días en un clima de normalidad sin tener en riesgo nuestras vidas pero el día 100 de normalidad está llegando y a partir de entonces solo seremos nosotros lo únicos artífices de nuestro destino”.

"Debemos entender que lo que está en debate es cómo será nuestro país cuando acabe esta pandemia. Enfrentamos dos modelos de país claramente contrapuestos que miran los problemas del pueblo de modo diferente. Y comprender la dimensión de la discrepancia es central para construir el futuro", completó de cara a las PASO 2021.