Alberto Fernández: "No voy a traicionar a Cristina, ni al pueblo que me votó"

El jefe de Estado llamó a la militancia a mostrar la Argentina que quiere el peronismo y apuntó contra la oposición.

El presidente Alberto Fernández afirmó que no traicionará a Cristina Kirchner ni al pueblo argentino durante su gestión y convocó a la militancia a mostrar con orgullo el país que quiere el Frente de Todos. En un discurso con miras electorales explicó que buscar convencer a los indecisos y cruzó a la oposición por el caos económico en que sumió a la Argentina.

"Cuando venía ví un tweet del Cuervo Larroque que decía que lo que no me perdonan es que no haya traicionado a Cristina. No voy a traicionar a Cristina, a Máximo, a Massa, ni al pueblo argentino", afirmó el presidente desde Tecnópolis.

En un discurso electoral, el jefe de Estado contó que una de sus principales responsabilidades es "convencer a los argentinos que dudan. Estamos viviendo en un mundo que revisa lo que ha pasado, nadie tiene certeza en el mundo, pero nosotros tenemos certeza de que no vamos a claudicar en la política, de que vamos a ser leales de lo que pensamos".

El presidente además hizo referencia a la campaña y envió un mensaje a la militancia "Salgamos con la fuerza militante orgullosa que tiene nuestro movimiento, porque no renegamos de la política. Generen una explosión de confianza en los Argentinos, porque tneemos todas las posibilidades de hacer esa argentina que deseamos en diciembre de 2019".

El jefe de Estado destacó la inversión en viviendas y en obras públicas como el agua y las cloacas. También destacó la elevación del piso del pago de ganancias para que la alícuota no grave a los trabajadores con ingresos medio o bajos.

Alberto Fernández además apuntó contra el macrismo al cuestionar que las "obras que no las quisieron hacer, porque no les importa la gente". Asimismo habló de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al alertar que es momento de crecer y no de pagar. "Ese acuerdo no lo puede pagar el pueblo argentino, porque este pueblo ya pagó demasiado el daño que nos hicieron los que tomaron esa deuda", enfatizó.

La Argentina en la pandemia y en el futuro

Alberto Fernández destacó las obras que realizó el ejecutivo para proteger el trabajo, la industria y la salud durante la pandemia del coronavirus. "No fue casualidad que cuidamos el trabajo y la producción con el ATP, lo hicimos porque están en nuestros genes. No fue casualidad que le dimos créditos a los monotributistas para ayudarlos a vivir en medio de la pandemia de coronavirus", dijo.

El máximo mandatario indicó que realizan "acciones promocionales para que la economía crezca con fuerza. Sabemos que muchos tuvieron que cerrar su barcito, su pequeño kiosko, que el turismo se ha resentido. Sacamos el Previaje y las agencias crecieron un 500%".

Al final de su discurso aludió al futuro tras superar la pandemia. "Logramos preservar la vida de los argentinos, preservar el trabajo y la producción y ahora queremos que la Argentina despegue de una vez para siempre", cerró.