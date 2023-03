Alberto en Nueva York: agenda liviana a la espera de Biden

El Presidente pasó por la Gran Manzana con la mirada en el frente internacional pero también con el foco en el país. En menos de 60 días definirá si va por la reelección.

Alberto Fernández tuvo una agenda liviana este lunes en Nueva York tras su paso por la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana, al que definió de manera positiva por los reclamos que llevó. Los días en el exterior del mandatario los vivió con novedades que llegaban desde Argentina, de tono político, con el desafío electoral de Máximo Kirchner y la baja definitiva de Mauricio Macri. En menos de 60 días, debe definir si va por la reelección.

Entre científicos e inversores, el Presidente pasó el lunes en la capital financiera de Estados Unidos. Por la mañana, felicitó al argentino que ganó el Nobel de Economía, Luis Caffarelli, en una videoconferencia desde el hotel donde se hospeda, el Park Hyatt, a metros del Central Park.

Por la tarde, tuvo una reunión en el consulado argentino con académicos argentinos que viven en Nueva York. Se trató de referentes en diferentes disciplinas como ciencias exactas, educación, arte, investigación social, comunicación y cine, con destacada labor en universidades locales (Rutgers/NJ, Columbia, The New School, New York University, entre otras).

Por la noche, tiene planeado participar de una cena en el Council of Americas, donde habrá inversores de Wall Street, con el objetivo de atraer negocios al país. En el medio iba a ir a una muestra de artistas argentinos en el MoMA, uno de los museos más importantes de NY. Pero finalmente la suspendió.

La agenda de Fernández se movió así en Nueva York. Poca actividad e idas y vueltas, sin una agenda clara. Sirvió más como esparcimiento de cara a lo que se viene, el plato fuerte del viaje, la reunión con Biden.

Este martes, Fernández y su comitiva integrada por el Canciller, Santiago Cafiero, el Secretario de Presidencia, Julio Vitobello, y la portavoz, Gabriela Cerruti, finalmente volarán al mediodía a Washington para ir hacia la bilateral que más esperan: Joe Biden en la Casa Blanca el miércoles.

Aquella reunión de julio de 2022 que no fue por el contagio de Covid del norteamericano se dará ocho meses después. “Evidentemente no fue suspendida como decían algunos sino que fue postergada”, se envalentonó un integrante del equipo de Fernández ante El Destape.

En Washington se sumará el ministro de Economía, Sergio Massa. Y volverá a verse con Fernández, tras una semana que los tuvo con encontronazos. Aún resta definir si el tigrense podrá juntarse con Kristalina Georgieva en esa ciudad, un encuentro que nadie quiso confirmar por ahora.

Una charla con un Nobel argentino

El Presidente aprovechó su día tranquilo para saludar al ganador del Nobel de matemáticas, el argentino Luis Caffarelli. Lo hizo a través de una conversación que mantuvo de manera virtual, a la que definieron como “emotiva”. “Conocemos la magnitud de ese premio y que se lo hayan dado a un científico salido de la universidad pública, del Colegio Nacional, es un orgullo. Es la mejor muestra de la importancia de la educación pública”, afirmó el jefe de Estado.

Durante la comunicación, de la que también participaron el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo “Willy” Durán, el mandatario le manifestó la intención de recibirlo pronto en Argentina. “Lo invitó a comer asado. Luis quería probar el vino malbec argentino”, revelaron testigos de la reunión.

La charla duró casi una hora. Caffarelli, quien recibió el 22 de marzo pasado el premio Abel, considerado el equivalente al Nobel en matemáticas, estuvo acompañado por su esposa, también egresada de Exactas de la UBA, Irene Gamba. Se reconocieron las contribuciones del argentino a la comprensión de las ecuaciones diferenciales parciales y los problemas de límite libre, que se vincula con las interacciones entre sólidos y líquidos.