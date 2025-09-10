Al final, Milei no va a judicializar la ley de Discapacidad

Finalmente, Javier Milei no judicializará el rechazo a veto de la ley de emergencia en Discapacidad, según confirmaron altas fuentes de la Casa Rosada a El Destape. El Gobierno está golpeado y no avanzará en la Justicia luego del rechazo del veto en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, Milei demora su aplicación. En el Congreso amenazan con echar a Guillermo Francos si no se reglamenta.

El diputado nacional de Unión por la Patria Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad de la cámara e impulsor de la ley, dijo que debería comenzar a aplicarse esta misma semana. Pero la ley aún no fue reglamentada ni hay pistas en el Boletín Oficial. El Gobierno la demora. Desde el Congreso amenazan a ir por Guillermo Francos si no aplica, a través de una ley de moción.

"Si es de imposible aplicación es de imposible de aplicación. No importa las amenazas del Poder Legislativo. Que vayan y lo echen a Francos", estalló un funcionario en Casa Rosada.

En el Gobierno se escudan en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. "Ahí te dice de dónde sale la guita. Cualquier proyecto de ley por fuera del Presupuesto tiene que establecer su financiamiento", responden en Balcarce 50.

Hay versiones en los pasillos de Rosada de que las estrategia sería realizar una aplicación parcial. Pero hay muchas dudas. Por ahora solo hay una certeza: a la justicia Milei no va. El costo político de ir contra los discapacitados fue alto. Y más en medio de la conmoción por los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Qué dice la Ley de Emergencia en Discapacidad que vetó Javier Milei

El Senado aprobó el pasado 10 de junio el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, la norma ya tenía media sanción de Diputados. Sin embargo, el 4 de agosto el presidente Milei decidió vetar la ley en su totalidad. Pero el 4 de septiembre quedó definitivamente rechazado el veto del mandatario.

La Ley de Emergencia en Discapacidad determinó: