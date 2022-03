“No nos investigués”: la grave amenaza de la oposición contra el Frente de Todos

El oficialismo denuncia que hay una extorsión del macrismo. Un grito de un diputado radical en medio del discurso de Alberto Fernández encendió las alarmas. El legislador reconoció el hecho y se justificó: "El Presidente vino a cacarear al recinto para dejar contentos a los más duros del kirchnerismo".

El Frente de Todos denuncia que hay una extorsión de parte de la oposición para votar el acuerdo del Fondo Monetario Internacional que espera ser debatido en el Congreso la semana próxima.

El escándalo protagonizado por el núcleo duro del macrismo que abandonó el recinto en plena apertura de sesiones ordinarias en el parlamento dejó otras esquirlas. Mientras Alberto Fernández ratificaba la postura de avanzar con la causa judicial para investigar la toma de deuda que generó el gobierno de Cambiemos, el PRO dejó sus asientos. Sin embargo, hubo otros diputados que entre los gritos que solo oyeron algunos pocos testigos presenciales dejaron entrever amenazas y extorsiones al Gobierno, según concluye el Frente de Todos.

El señalado es el diputado radical de Juntos por el Cambios, Miguel Bazze, quien en diálogo con El Destape confesó haber realizado una serie de gritos y amenazas contra el Presidente.

El senador peronista Pablo Yedlin interpretó esos dichos y afirmó en una charla telefónica con este portal: “¿Qué nos está diciendo la oposición? No nos investigués porque no tenés los votos para aprobar el acuerdo”.

¿Qué gritó Bazze mientras hablaba el mandatario y se retiraba el macrismo del Congreso? "No tenés los votos para sacar el acuerdo". El legislador de la UCR se justificó: "Fue una expresión en ese momento. De hecho me senté y me quedé en el recinto. Alguna vez se lo tenemos que decir. Si no tiene los votos...", le dijo Bazze a El Destape.

"El Presidente vino a cacarear al recinto para dejar contentos a los más duros del kirchnerismo. ¿Qué es lo que buscan? ¿Buscar el enojo de la oposición para que no salga el acuerdo?", criticó el diputado de la UCR a Fernández y se realizó esas preguntas.

Según el peronista Yedlin, ese hecho de Bazze fue "una amenaza velada". Contó: "No había diálogo. Era el dedito acusador señalando al Presidente 'no tenés lo votos para sacar el acuerdo", repasa. "Alberto había dicho que iba a investigar las responsabilidades. Frente a eso se enojaron y hubo una amenaza clara: 'vos necesitas de la oposición, no me vengas a amenazar porque no te doy los votos'. Eso es lo que entendemos. Es espantoso porque ellos tomaron la deuda", concluye.

Miguel Bazze

Por su parte, Bazze polemizó: "El Presidente, en vez de no generar tensiones cuando se refiere al Fondo, lo que hace es hacer un discurso para dejar feliz al kirchnerismo. Es muy poco inteligente de parte de un presidente que necesita los votos en el Congreso y que necesita una oposición constructiva. Es muy infantil. Si está en un nivel de estadista, tiene que actuar de otra manera", cerró el tema. Y dijo no arrepentirse de lo actuado en el Congreso en medio del discurso de Fernández.

El momento donde Alberto encendió al PRO

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió seguir investigando el origen del endeudamiento externo durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese hecho generó el estallido del PRO, que se fue del Congreso.

El mandatario recordó además una lamentable frase del ex mandatario de Cambiemos sobre qué habría hecho él para acordar con el FMI por la deuda de 44 mil millones de dólares que tomó su propio gobierno.

El Jefe de Estado arrancó con una frase contra el macrismo: "En el contexto mundial que vivimos y teniendo en cuenta la magnitud de los compromisos que asumió Argentina y que buscamos modificar, defender los derechos de nuestro pueblo demanda mucho más que cinco minutos". Esta última frase fue en referencia a los dichos de Mauricio Macri, quien afirmó que si él seguía como presidente arreglaba la deuda en ese lapso.

En su discurso, Alberto afirmó: "El año pasado, a través del Decreto 8/2021 instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento".

Luego, fue contundente sobre este tema: "Este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber como ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto

El macrismo se paró, empezó a gritar y empezó a retirarse del lugar. No todo Juntos por el Cambio lo hizo. Sino las espadas de Macri y Patricia Bullrich en el Congreso. Con Waldo Wolff y Fernando Iglesias a la cabeza.