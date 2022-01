Con matices, organizaciones sociales del FdT apoyaron el acuerdo con el FMI

Desde el jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, a Juan Grabois destacaron el acuerdo alcanzado por el Gobierno. Las diferencias en los comunicados.

Organizaciones sociales que integran el Frente de Todos, con diversos matices en sus comunicados, apoyaron el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según lo expresado en el anuncio por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la firma del entendimiento entre ambas partes le permitirá a la Argentina crecer de forma sostenida durante los próximos años.

Quienes levantaron la voz para dejar a la vista el acompañamiento a la gestión actual fueron el referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, la diputada del Frente de Todos y dirigente de Somos/Barrios de Pie, Natalia Souto, y el Frente Patria Grande, referenciado en Juan Grabois. Si bien todos aceptaron el acuerdo, se observan disidencias en lo expresado por cada agrupación.

El subsecretario de Políticas de Integración del Ministerio de Desarrollo Social y jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, destacó y consideró: "Es el primer acuerdo con el FMI donde no habrá ajuste para mantener del crecimiento de Argentina". Mientras que, en declaraciones a Radio 10, indicó: "Yo hablé con el Presidente y creo que es el primer acuerdo con el fondo donde no habrá ajuste para mantener el crecimiento. La otra cuestión es que no va a haber imposiciones del fondo en jubilaciones y en políticas sociales".

El dirigente social del Movimiento Evita, al mismo tiempo, remarcó: "No hay ninguna restricción a ninguna de las políticas sociales ni las políticas sanitarias en el acuerdo. No hay reforma laboral ni reforma del sistema jubilatorio y tampoco hay una restricción del crecimiento porque se mantienen las mismas pautas del presupuesto". Y sentenció: "Por cuatro años no habrá ningún desembolso, el acuerdo es muy auspicioso para la Argentina".

Por su parte, en un comunicado, SOMOS Barrios de Pie también manifestó su acompañamiento al Gobierno en el acuerdo con el FMI, destacando el "trabajo y compromiso en la defensa de los intereses de todos los argentinos" por parte del presidente Alberto Fernández y el ministro Guzmán, sin comprometer el futuro y la recuperación del país. Apuntando contra el macrismo y la irresponsabilidad en el préstamo tomado, Souto disparó: "Lo hicieron para que su gobierno gane las elecciones, violando la carta orgánica del organismo, sin consultar al Congreso y siendo plenamente conscientes de que no se podía devolver en los términos y plazos en lo que se hizo el acuerdo".

Siguiendo por la misma línea, cargaron contra la pesada herencia que dejó la gestión de Mauricio Macri. "Frente a la situación heredada, nuestro gobierno decidió obrar con responsabilidad. Encaró con el tiempo necesario toda la negociación, impidiendo que nos impongan en el nuevo acuerdo reformas estructurales como la jubilatoria o laboral y o el déficit cero en un año en particular", remarcaron.

"De este modo, podremos seguir fortaleciendo la producción, el empleo y creciendo, para luego sí poder pagar. Algo que, por otro lado, siempre fue la idea original del gobierno, lograr la mejor negociación posible sin tocar los pilares de la recuperación. Superado este escollo, los años que vienen serán vitales para demostrar que llegamos al gobierno para poner nuevamente a la Argentina de pie", cerró Souto.

Por último, desde el Frente Patria Grande, liderado por el dirigente Juan Grabois, también dispararon contra el gobierno de Macri y dejaron en claro, una vez más, que el préstamo se trató de "una estafa" a argentinos y argentinas ya que "ni un dólar de ese préstamo fue para el pueblo, se lo fugaron unos pocos". En la misma línea, sostuvieron: "No existe un buen acuerdo porque el endeudamiento en sí mismo es un yugo muy injusto para nuestro país".

Recordando el inicio de su militancia, durante la crisis del 2001, manifestaron a diferencia de las dos organizaciones mencionadas previamente: "Reafirmamos que la deuda sigue siendo con el pueblo y que ante un plan de garantías para el FMI, debe haber un plan de garantías para nuestro pueblo que incluya salario básico universal y políticas concretas que garanticen tierra, techo y trabajo para todos". Y agregaron: "De nada sirve a los fines de concretar el compromiso de una vida digna para todos, que honremos pagos al FMI y cumplamos con las metas de crecimiento sin un plan de desarrollo humano integral que contemple soluciones concretas para cada padecimiento del pueblo".

Para cerrar, el Frente Patria Grande reclamó sobre el pueblo argentino: "Esa deuda interna es la más importante y no podemos dejar de discutir quién va a pagarla. Que no lo hagan los laburantes ni el pueblo pobre, que tampoco lo haga la clase media, sino que principalmente lo hagan quienes se enriquecieron con el endeudamiento de Macri accediendo a ganancias financieras extraordinarias y dólares baratos que fueron fugados". Y sentenciaron: "Es momento de avanzar con la investigación de la fuga de capitales que permanece planchada en la Comisión Bicameral del Congreso".