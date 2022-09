Alberto Fernández en la ONU: Con el FMI, comienza su agenda oficial en Nueva York

Antes del encuentro se dará a conocer el informe que aprueba las metas para el segundo semestre. Cómo sigue la actividad del presidente.

El presidente Alberto Fernández comienza este lunes su agenda oficial en el marco de la visita a Nueva York para participar de una Asamblea General de la ONU que transcurrirá a la sombra de otro evento global que sucede en simultáneo, el funeral de la reina de Inglaterra Isabel II, al que asistieron una buena cantidad de jefes de Estado, lo que tiene como consecuencia que la usualmente nutrida oferta de actividades paralelas a este foro esta vez sea algo más escueta. Habrá, y esto es algo general, pocas bilaterales y encuentros al margen de la cumbre, no obstante lo cual, el mandatario argentino tendrá la posibilidad de reforzar algunos de los vínculos que construyó durante su mandato.

La primera actividad prevista para el mediodía de hoy es un encuentro en el consulado argentino con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Antes, se espera que el FMI dé a conocer el informe de su equipo técnico respecto al cumplimiento de lo pautado en la renegociación de la deuda. En la comitiva descontaban un texto favorable, que confirme la consecución de las metas acordadas para el segundo semestre de 2022 y, por tanto, el desembolso de 4100 millones de dólares acordado. La funcionaria del FMI mostrará preocupación por la inflación y la acumulación de reservas; Fernández insistirá con recortar las sobretasas y pedirá la implementación del Fondo de Resiliencia.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por la tarde, el presidente concurrirá a un seminario organizado por la Corporación Andina de Fomento en su doble rol de presidente argentino y de titular de la CELAC. Luego, tendrá un mano a mano con el primer ministro de Portugal, António Costa. Se trata de la bilateral más importante que aparece en la agenda, donde también se prevé para el martes un encuentro con el gobernante de Haití, Ariel Henry. La actividad de hoy se cerrará nuevamente en el consulado, donde una muestra fotográfica sobre la ESMA servirá como plataforma para presentar a ese sitio de la memoria como candidato a Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Para mañana, además del encuentro con el haitiano, Fernández tiene previsto dar una conferencia para estudiantes de la universidad The New School sobre “Desafíos globales desde una perspectiva latinoamericana” y luego participar de una Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria promovida por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez Castejón, con el que espera poder mantener un pull aside, como se le dice a las charlas bilaterales que se dan de manera informal durante otro evento. Algo similar va a suceder por la noche, en una cena de trabajo que organizó el francés Emmanuel Macron con otros siete mandatarios de todo el mundo.

El punto más fuerte, sin dudas, será el discurso del presidente argentino ante la Asamblea General. Es la primera vez que va a darlo de manera presencial porque la pandemia obligó a la virtualidad en 2020 y 2021. Los ejes del mensaje de Fernández pasarán, en lo económico, por el planteo de la necesidad de construir mejores cadenas de valor e intercambio después del doble cimbronazo de la pandemia y la guerra, y del rol que puede tener Argentina en ese nuevo escenario; y en lo político hará énfasis en el crecimiento de los extremismos que ponen en riesgo la democracia en varias partes del mundo, refiriendo directamente al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.