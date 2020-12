La diputada del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, Silvia Lospennato, volvió a realizar un excelente discurso en la Cámara de Diputados durante el debate en busca de la despenalización y la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Nuevamente, la dirigente de la oposición se mostró a favor del Aborto Legal, agradeció al presidente Alberto Fernández por volver a tratarla pero advirtió que "es una conquista más del movimiento de mujeres que salimos a la calle".

En relación a lo logrado con el feminismo, expresó: "Ninguna diferencia, ninguna grieta, pudo separarnos. Lo que hace años no logra la política argentina, lo estamos haciendo las mujeres esta noche. Llegamos hasta acá porque miles de mujeres salieron a las calles". Y agregó: "Se nos pregunta qué cambio en estos dos años para volver a hacer este debate en el recinto. La respuesta es muy simple: no cambió nada".

Luego disparó fuertemente contra los antiderechos y "provida", acusándolos de ser parte del mal funcionamiento del sistema. "Los que se oponen al aborto legal también se siguen oponiendo a la Educación Sexual Integral, Laica y Científica. Dicen que no quieren mujeres presas ni criminalizadas, pero no oponen a la despenalización. Hablan de anticoncepción pero frenan en el Senado la ley de obstétricas para multiplicar el acceso a los anticonceptivos y no aseguran el mínimo acceso a los derechos sexuales y reproductivos en sus provincias", manifestó.

En la misma línea, Lospennato apuntó: "Los que se oponen al aborto legal dicen que está previsto en caso de violación pero cada 3 horas, en la Argentina, una niña es obligada a parir y cinco provincias argentinas, todavía no tienen protocolos". Y disparó fuertemente: "¿Preguntan qué cambió? Nada y por eso estamos acá. Para promover ese cambio que anuncian en sus discursos y desconocen en sus hechos".

A su vez, la diputada de Cambiemos dejó un mensaje importante para el resto de los diputados y de las diputadas. "Volvemos a este recinto y volveremos tantas veces como sea necesario a reclamar por nuestra autonomía. Si las mujeres se hubiesen rendido al primer intento, hoy no podríamos administrar nuestro patrimonio, tendríamos que seguir pidiendo permiso a nuestro maridos para tomar decisiones sobre nuestros hijos y otros votarían por nosotras", agregó.

Además, la representante por CABA destacó la importancia de la libertad: "Es el valor más importante que pondremos en juego, el primer gran valor de la vida humana. En el día universal de los Derechos Humanos, debemos recordar que acordamos que el cuerpo de otro ser humano no puede ser objeto de ningún propósito". Y agregó sobre el derecho: "El derecho es una práctica discursiva que legitima las dinámicas del poder. Y ese poder, hoy cambia de manos para siempre. Le vamos a devolver a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Nunca más, nadie, decidirá por nosotras".

Para cerrar un discurso emocionante, Lospennato sentenció: "Esta noche estamos inscribiendo nuestros nombres en la historia, junto a las que lucharon para que podamos educar, opinar, trabajar y votar. A cada militante que está en la plaza, a cada mujer que lleva el pañuelo verde reclamando la libertad de decidir, a las que desafían los mandatos y se animan a seguir sus sueños, a las que nunca bajan los brazos y consiguen lo que parecía imposible, a cada niña que aspira a vivir en una sociedad igualitaria... Les recuerdo que en la historia grande, solo se inscriben los que luchan. Y nosotras estamos luchando. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley".

