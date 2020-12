Así como los antiderechos se hicieron presentes en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante el debate por la despenalización y legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados, las mujeres a favor del Aborto Legal, Seguro y Gratuito hicieron lo propio de Av. Rivadavia hacia el Norte de Av. Corrientes. Si bien en el primer grupo se vieron mensajes de odio, lo contrario ocurrió desde la "Ola Verde".

Los pañuelos verdes no dejan de remarcar la importancia del derecho a decidir y ser libres, de determinar si la maternidad es deseada o no y de separar, Iglesia y Estado cuando se trata de un tema que atraviesa, de principio a fin, la salud pública de nuestro país. Las ideas religiosas, junto a misas y rezos en conjunto, quedaron del otro lado del vallado. Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad se hizo presente y cantó con las mujeres.

Repleto del histórico y distintivo pañuelo verde, glitter con detalles verdes, banderas de la comunidad LGBT+, diversidad y sonrisas soñando con que, de una vez y para siempre, sea ley. "Si nosotras somos las 'nazis', ¿por qué somos las que morimos?", "¿Por qué me dicen cómo ser madre, me juzgan y no a él por no hacerse cargo?", "Mi mamá me enseño a luchar" y "Pibis trans y no-binaries, también abortamos", son algunos de los tantos carteles que se observaron durante la masiva marcha.

Las postales de la marcha pro aborto, en la cámara de Kaloian Santos Cabrera