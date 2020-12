La diputada por el Frente de Todos Mara Brawer adelantó que la intención de la Comisión que discute la legalización del aborto es que el miércoles próximo haya dictamen y el jueves 10 de diciembre se trate en el recinto. Durante toda la semana, los legisladores llevaron adelante un debate maratónico sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

"Estamos construyendo una mayoría”, afirmó la legisladora en diálogo con El Destape Radio y adelantó que “la idea es sacar dictamen el miércoles y entrar al recito el jueves 10”.

Asimismo, Brawer valoró que “los debates se repiten en algunos casos con respecto al 2018, pero se definió que era bueno que se refuerce y fundamente” y remarcó: “Estamos trabajando para que se trate pronto en el recinto”.

“En el debate del 2018 la muletilla de un sector era la Educación Sexual. Ahora es la no penalización. Es un avance pero no es lo que nosotros queremos”, remarcó la diputada. Además reconoció que “hay un avance interesante en los diputados y las diputadas. No así en algunos expositores que vienen a defender la postura celeste con discursos anacrónicos”.

En ese punto, sostuvo que "en todos los temas se va avanzando" y confió en que "la diferencia en diputados va a ser mayor a la que fue en 2018".

Por otro lado, respondió a las objeciones de un sector Juntos por el Cambio sobre la modalidad del tratamiento del proyecto de Aborto: “Es una violación a las garantías constitucionales no permitirle votar a un diputado con enfermedades. Nuestro criterio es aceptar que se trate en presencialidad con una minoría por remoto”.