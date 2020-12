Dina Rezinovsky es una de las tantas diputadas que votará en contra durante la sesión para despenalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Desde las sesiones realizadas durante el año 2018, la política aboga por ideales antiderechos y formó parte de distintas marchas en busca de "salvar las dos vidas", movimientos comandados por los pañuelos celestes. Este viernes, en su exposición, volvió a rechazar el derecho a la decisión por sobre los propios cuerpos de las mujeres y dejó insólitas frases.

La diputada del PRO y Juntos por el Cambio, por la Ciudad de Buenos Aires, con claros ideales cristianos, expresó: "Vengo de una trayectoria social, de toda la vida, trabajando cerca de las personas más pobres y vulneradas. De las familias de presos, de los sectores más postergados, para darles un poco más de dignidad. Y aunque a muchos les incomode lo que hacemos desde las iglesias evangélicas, no he visto nunca a una familia que haya salido adelante con la ayuda de la política. Pero si los he visto salir con la ayuda de Dios".

Sus dichos, compartidos por las redes sociales oficiales del canal de la Cámara de Diputados (Diputados TV), se hicieron virales rápidamente y se ganó muchas críticas por las declaraciones. Ante esto, se defendió: "Digo esto sin desmerecer a la política (en la que creo, sino no estaría acá) y salen los ejércitos odiadores seriales a decir cosas que no dije o a exigir que deje la política. A buen entendedor, pocas palabras. Escuchen el discurso completo y verán en contexto en el que se dijo".

En relación a la búsqueda por la legalización del IVE, Rezinovsky agregó: "El aborto existe porque hay sectores que lo promueven, no seamos ingenuos. Si es clandestino es porque hay sectores que reparten pastillas e instructivos para que las mujeres lo hagan". Y manifestó: "Existe porque le dicen a la mujer que es la única salida que tiene y no es así. El aborto es fracaso y legalizarlo es el resultado de un Estado que no llegó, no acompañó y lejos de querer erradicarlo, lo institucionaliza como una política de descarte".

Además, en la misma línea, mostrándose en contra de que las mujeres puedan decidir y sumen una victoria en una lucha que ya lleva siglos para el feminismo, sumó: "Dicen que la mujer puede decidir pero qué derecho a decidir tiene si cuando va a una salita o guardia de hospital, lo primero que le preguntan es '¿querés tenerlo?'". Y cerró: "¿Qué derecho a decidir tiene a decidir la mujer si promotores del aborto clandestino, como las socorristas en red, persiguen a las mujeres en barrios diciéndoles que para ser libres tenés que quitarte del vientre lo que jamás va a salir del corazón?".

