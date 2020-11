La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, habló del proyecto de legalización del aborto y ratificó que el expediente será enviado por el presidente Alberto Fernández en noviembre y que brindará todos los detalles del proyecto. No obstante, aclaró que no hay sorpresas en el documento que confeccionó el Gobierno nacional y que verá la luz en poco tiempo.

"El Presidente me confirmó que va a enviar el proyecto de (legalización del) aborto. Fue y sigue siendo un año muy difícil con la pandemia y el aborto es un problema muy serio", planteó la funcionaria en diálogo con El Destape Radio y detalló que "los abortos clandestinos, según las estimaciones más serias, son entre 350.000 y 370.000 por año en condiciones muy malas".

Apunto, asimismo, que "en los abortos clandestinos peligra la vida de las mujeres o queda complicada su salud". "Tenemos alrededor de 40.000 egresos hospitalarios por año por abortos clandestinos", subrayó, a lo cual, manifestó que "es un tema de salud pública". "Tenemos que reducir los abortos clandestinos. Las mujeres que decidan ser madres tienen que tener acompañamiento", manifestó.

Respecto al expediente, Ibarra aseguró que el proyecto oficial de legalización del aborto "recoge los consensos sobre el tema" y remarcó que "los detalles del proyecto los va a anunciar el Presidente y su texto se conocerá al momento del envío al Congreso". En ese punto, replicó que "la decisión de enviarlo es porque el Gobierno se lo toma como una cuestión de salud pública" y afirmó que van "a trabajar junto a la Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito". Además, aclaró que "no hay sorpresas en el proyecto de aborto, se recogen los consensos básicos sobre el tema" y explicó que si no se presentó con anterioridad es porque hay que "medir los momentos y los tiempos". "Fue y es un año muy difícil. La pandemia puso para arriba nuestras vidas. No hemos abandonado en ningún caso el concepto básico de diálogo. Alberto es un dialoguista incansable", aseveró.

"El envío del proyecto de parte del Gobierno es una decisión política de hacernos cargo de este tema. No queremos que ninguna mujer piense en el aborto por imposibilidad de atender económicamente a un bebé que tiene deseos de tener, queremos que las mujeres puedan elegir sus maternidades", sentenció.

Ley de Cannabis

Sobre la posibilidad de regular la venta de marihuana, la funcionaria sostuvo que "el primer paso es mejorar la reglamentación de la ley de cannabis" y adelantó: "Vamos a tener noticias en breve sobre la reglamentación de la ley de cannabis medicinal. Estamos trabajando fuertemente en eso". "Soy una histórica defensora de la despenalización del consumo de drogas. La penalización no nos ha llevado a buen puerto", expresó e instó a que "hay que tener una mirada de salud pública sobre las drogas, no ingresar en la esfera personal".

Reforma judicial

Ibarra, por otra parte, se refirió al proyecto de Reforma Judicial que recibió media sanción y está en Diputados, a lo cual, inisitó que el expediente es importante "para reorganizar la justicia federal" al criticar que "la imagen de la Justicia es muy mala y es muy importante la confianza de la sociedad sobre sus jueces, fiscales y defensores".

"Hay una percepción vinculada a la realidad de que la Justicia responde solo a determinadas situaciones de poder y que cambian de acuerdo al Gobierno. Hay que cambiarlo", reclamó al advertir que "no hay que sentir ni la impunidad ni la persecución. Las dos cosas sucedieron en Argentina y hay que repetirlo

En ese punto, remarcó que "hay que hacer una Justicia más decente, proba e independiente del poder político y económico" y explicó que "el Consejo Asesor de la Reforma Política tenía hasta 90 días hábiles. Están terminando de redactar las propuestas, una vez que el Consejo Asesor presente sus propuestas el Gobierno lo va a evaluar y se elaborarán los proyectos para enviar al Congreso".