Berni, sobre el caso Facundo Astudillo Castro: "No había ninguna prueba objetiva que incriminara a policías"

El ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, se refirió a la desaparición de Facundo Castro y remarcó que hasta ahora, según la Justicia, "no había ninguna prueba objetiva al momento en la investigación que incriminara a policías".

En su paso por Animales Sueltos, el funcionario de la Provincia remarcó que no quiere hacer conjeturas porque "no es una cuestión de fe, de creer o no creer" si hubo involucramiento, pero enfatizó: "Si hay algo que no hacemos nosotros es encubrir nada ni a nadie".

"Yo he dado la orden de que de manera voluntaria los oficiales involucrados entregaran sus teléfonos. Entregamos un montón de documentación que la Justicia no la había pedido con el solo hecho de transparentar y darle más velocidad a la búsqueda de Facundo", afirmó.

Y agregó: "Empezó a investigar la justicia ordinaria. La madre dice que debería investigar la justicia federal, algo que me parece lógico. La justicia federal empezó a investigar pero cuando hicieron el traspaso de la causa en un escrito dejó asentado que no había ninguna prueba objetiva al momento en la investigación que incriminara a policías".

