Hackearon a la Policía de la Ciudad, publicaron bases de datos de la fuerza y pidieron liberar a acusado de hackear el Twitter de Patricia Bullrich.

Se trata de Emanuel Velez Cheratto, un joven de 20 años cuyo usuario de Twitter es @LiberoamericaMu y que está con prisión preventiva por una causa en la que se investigan estafas con tarjetas de crédito y que fue procesado a su vez como el supuesto autor del hackeo a la cuenta de la Ministra de Seguridad.

“LIBERTAD PARA EMANUEL VELEZ CHERATTO (LIBERO) LAS CÁRCELES SON PARA DELINCUENTES Y EVASORES FISCALES, NO PARA INFORMÁTICOS !!”, publicaron los autores del hackeo en la web www.policiadelaciudad.gob.ar.

“Hackeados por [S]”, firmaron los autores de la intrusión. Pusieron como imagen la foto de Maximiliano Gómez, el vendedor de sandwiches de salame que se hizo viral cuando la misma Policía de la Ciudad se los decomisó.

El mensaje fue claro: que la policía detiene y persigue a personas que no cometen delitos. El hackeo incluyó los links para descargar bases de datos de la Policía que comanda Horacio Rodriguez Larreta. La gravedad de esta exposición solo se compara con lo vulnerables que parece la seguridad informática del Gobierno.

No es la primera vez que esto sucede. “Primero Bullrich, el Ministerio de Seguridad, después los mails de la Federal, ataque del "ISIS"; al Ejército, el pelotudo de Pablo Tonelli (#NoAlVotoElectrónico) y más por venir!”, recordaron los hackers que vulneraron la web de la Policía de la Ciudad. “En este país la seguridad no existe, no sólo en las calles sino también en internet”, remataron.

LINK: https://web.archive.org/web/20180426152655/http://www.policiadelaciudad.gob.ar/