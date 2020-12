El blindaje mediático que protege a Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad sigue gozando de buena salud. Y seguramente así siga el año que viene, dado que el jefe de gobierno aumentó un 30% la pauta publicitaria para 2021, destinando nada más ni nada menos que 2407 millones de pesos para tal fin.

Sin embargo, no es todo blindaje. En las últimas semanas, el conflicto por la coparticipación y el destino de los fondos de la Ciudad estuvieron en los medios ante la amenaza de Rodríguez Larreta de ir a la Corte por la quita de esos fondos, pero ¿qué significa esto? ¿La Ciudad no va a tener recursos para asistencia en un momento tan difícil como el que estamos atravesando por la pandemia? ¿Cuánto destinó este año Larreta a asistir a los porteños y porteñas que perdieron trabajo e ingresos a causa del aislamiento? ¿Y cuánto Nación?

En esta nota, intentaremos aclarar quién paga qué en la Ciudad y explicar por qué no tiene nada que ver la quita del excedente en la coparticipación con la reducción presupuestaria que Larreta hizo aprobar en la Legislatura.

En 2016, Macri trasladó la Policía Federal a la Ciudad Autónoma y elevó la coparticipación porteña por decreto del 1,40% a 3,75%, que finalmente quedó en 3,5%. El porcentaje representaba un exceso de recursos, dado que incluyendo el traspaso de la policía, el monto por la coparticipación debería haber quedado en 2,5%. Y en este punto es importante tener algo en claro: la “torta” de la coparticipación tiene un tamaño determinado, es decir, lo que se le dio en exceso a la Ciudad, se le quitó al resto de las provincias.

A partir del 10 de septiembre de este año, entró en vigencia el decreto 735/2020 de Alberto Fernández que fija el nuevo porcentaje en 2,32%. Ese anuncio fue apoyado públicamente por todos los gobernadores. Lo que sigue lo sabemos por los medios: el jefe de gobierno se victimizó en todos los canales de televisión, amenazó con ir a la Corte y lo peor de todo, aplicó una drástica reducción al presupuesto 2021 para la Ciudad aduciendo este motivo.

Sin embargo, lo que no va a decir en los medios es que el gobierno nacional transfirió, sólo entre julio y octubre de este año, más de 87.000 millones de pesos a la Ciudad entre ATP, IFE y créditos.

Este monto representó un ingreso directo para 420.000 personas (aproximadamente el 14% de la población porteña) que fueron beneficiadas por el IFE, sin contar las empresas que recibieron el ATP para poder continuar pagando los sueldos. Y para que tomemos dimensión del monto, la quita por la coparticipación desde que se aplicó en septiembre representa únicamente 7.8 millones de pesos.

Y mientras tanto, ¿qué hizo Rodríguez Larreta? Destinó no sólo la descomunal cifra que mencionamos al principio de la nota a pauta oficial. También incluyó 4800 millones de pesos para obras en Costa Salguero, terreno en disputa que el jefe de gobierno decidió privatizar para seguir beneficiando a sus amigos empresarios. Pero entonces, ¿dónde redujo el presupuesto la ciudad más rica del país? La respuesta no los sorprenderá: en educación. No contento con sostener en su puesto a una ministra que se atrevió a llamar fracasados a los docentes en plena pandemia, Rodríguez Larreta logró batir otro récord: destinar el presupuesto más bajo a educación de los últimos diez años en la Ciudad.

Rodríguez Larreta tenía, al comienzo de su gestión en 2016, un presupuesto en educación del 22%. Cada año le fue quitando casi un punto porcentual hasta llegar ahora al 17%. ¿No debería haber destinado más recursos que nunca por la pandemia para adecuar las aulas, invertir en protección, elementos de limpieza, tecnología, computadoras? Él dice que no puede porque le sacaron recursos. Nosotrxs tenemos muy claro que es exclusivamente por su propia decisión política.