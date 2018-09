Oficina de escuchas: peligra la causa por la designación irregular de su director

Un presunto sorteo del cual no hay registros y cuyo resultado fuera anticipado por varios medios despiertan la sospecha en Tribunales.

El juez Canicoba Corral pidió el archivo de la causa donde se investiga la designación del juez Martín Doctrina Irurzun al frente a la oficina de escuchas que maneja la Corte Suprema, un organismo clave para las operaciones mediático-judiciales contra ex funcionarios. Esa designación tenía que ser por sorteo entre todos los camaristas federales del país, pero varios medios anticiparon que Irurzun sería el elegido. La Corte afirmó que el sorteo se realizó pero no hay registros del mismo. Sin tener pruebas de que Irurzun fuera electo por el azar y no el dedo de Ricardo Lorenzetti, el juez Canicoba Corral resolvió archivar la causa “hasta tanto nuevos elementos permitan continuar con la investigación”. El fiscal Federico Delgado apeló y la decisión quedará en manos de la Sala I de la Cámara Federal, integrada por jueces puestos por Mauricio Macri.

En su apelación, el fiscal Delgado sostiene que la decisión de archivar la causa “es prematura” ya que “aún no se han agotado las medidas de prueba que se deben realizar para esclarecer el hecho denunciado”.

“Ni del expediente administrativo ni de la resolución surge alguna constancia que permita conocer los pormenores del señalado sorteo”, plantea Delgado. La causa lleva la carátula “Lorenzetti, Ricardo y otros s/falsedad ideológica”. Los otros son Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Sergio Marchi.

En su apelación, Delgado afirma que “hasta el momento no se reveló cuanto ocurrió en torno a la principal hipótesis delictiva planteada en la causa. Nos referimos a que el sorteo presuntamente efectuado (…) en verdad no se habría realizado”.

El sorteo era entre todos los camaristas federales del país. ¿Como fue que salió justo Irurzun, la línea directa de Lorenzetti?

La operación quedó al descubierto por publicaciones periodísticas, que anticiparon la designación de Doctrina Irurzun antes de que se hiciera el sorteo. El fiscal Delgado repasa esa cronología. El 13 de febrero de 2016, Perfil publicó: “Si bien todavía no está confirmado, la Corte pondría al presidente de la Cámara Federal en Criminal Correccional, Martin Irurzun, al frente de esta verdadera papa caliente”. El 14, día de los enamorados, La Nación publicó una nota titulada “La Corte evalúa pasarle el control de las escuchas a la Cámara Federal Porteña” donde el periodista Hugo Alconada Mon afirmó que “el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, ya le adelantó la propuesta al presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, durante una reunión a fines de enero” y que “Lorenzetti apuesta a que Martin Irurzun, presidente de la Cámara Federal porteña, sea quien se haga cargo del manejo de la ex ‘Ojota’”.

Pero los diarios hicieron un viaje al futuro, ya que recién el 15 de febrero la Corte firmó la acordada 2/2016 en la que escribieron: “en el día de la fecha se practicó, en el Tribunal, un sorteo para designar al Director General del organismo y resultó desinsaculado el señor Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en los Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun”. Desinsaculado significa sorteado en el opaco lenguaje judicial.

Las preguntas que quedaron pendientes son varias. ¿Cómo sabían los medios que Irurzun quedaría al frente de esta oficina de escuchas antes de que se realizara el sorteo? Pero la cuestión no terminó allí, ya que no existe, al día de hoy, registro de ese sorteo. Es decir, Perfil y La Nación no sólo se adelantaron a la realización del sorteo sino que éste, según el fiscal Delgado, ni siquiera se hizo.

El traspaso de la oficina de escuchas del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema fue una de las primeras decisiones de Macri vinculadas al mundillo judicial, junto al retorno de los fondos reservados para la Agencia Federal de Inteligencia, la ex SIDE. La nueva oficina fue rebautizada como Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO). Bajo el manto de Lorenzetti, fue poblada por familiares de los jueces federales y personas de confianza de Irurzun, el juez Ariel Lijo y de Daniel “Tano” Angelici. De ahí salieron, tal como reveló El Destape, las filtraciones a medios oficialistas de los audios de CFK