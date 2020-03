Zulemita Menem furiosa con Mauricio Macri y Pablo Echarri por sus dichos sobre el coronavirus y el cáncer

Recientemente, Mauricio Macri hizo una polémica declaración en la que comparó al coronavirus con el populismo. "Para mí, algo mucho más peligroso que el coronavirus es el populismo. El populismo lleva a hipotecar el futuro", expresó el ex presidente en un encuentro en Guatemala.

Pablo Echarri le contestó a Macri directamente. "Si el populismo es coronavirus,el neoliberalismo es cancer", afirmó desde su Twitter.

Después de sus dichos, Zulemita Menem, enfurecida, salió a dar su opinión y disparó contra ambos. "Me parece a mi o hay algo que está mal? Es normal q hablen de cáncer o coronavirus? sabrán que son enfermedades, hasta a veces terminales? Que están tocando el dolor de los que lo padecen y de los que perdimos familiares o amigos por esa enfermedad? Y si mejor no hablan??", sostuvo la hija de ex presidente Carlos Menem.