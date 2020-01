YPF logró financiarse por más de U$S 160 millones

La empresa estatal YPF regresó al mercado de capitales y logró emitir cuatro Obligaciones Negociables (ON) por $ 8366,5 millones y U$S 9,9 millones, el equivalente a U$S 149,2 millones. Con la suma de un arrastre de intereses, la colocación llegó a casi U$S 164 millones.

La empresa conducida por Guillermo Nielsen destinará los fondos a capital de trabajo e inversiones en bienes de capital. "El resultado de la licitación fue excelente, con una gran respuesta del mercado que acompañó a la compañía al permitirle extender los plazos a un costo de financiación competitivo", señalaron desde la compañía.

Los agentes colocadores fueron los bancos Galicia, Santander, Supervielle y Provincia, el propio Macro Securities, SBS Trading, Allaria Ledesma & Cia, Nación Bursátil y TPCG Valores S.A.

Durante 2020, YPF afrontará un duro calendario de vencimientos de títulos emitidos en el mercado local. En febrero vencerán $ 950 millones de ON emitidas en 2015; en marzo, $ 500 millones de ON de 2014; y en abril los vencimientos ascienden a la sideral cifra de $ 3719,9 millones y U$S 45,8 millones.

Ya para 2021, deberá pagar U$S 1000 millones y $ 1350 millones.