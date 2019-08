Wiñazki sacó del aire a un columnista por criticar a un auspiciante de TN

Nicolás Wiñazki sacó del aire a un periodista por criticar a un auspiciante de TN. Aunque argumentó que lo cortaba por falta de tiempo, siguieron al aire y momento seguido, pasaron el spot de la marca.

Hace unos días, la Justicia porteña le prohibió la actividad a Glovo, Rappi y Pedidos Ya hasta que coloquen al personal en relación de dependencia, con libreta sanitaria y reciban gratis su uniforme.

En medio del escándalo por su funcionamiento pese a la normativa, el columnista tecnológico del canal ultraoficialista, Julio Ernesto López explicó porqué era necesario que se regularice la situación de las empresas y apuntó contra ellas por explotación y precarización laboral. "La solución a esto no es explotarlos y menos por una manga de ricos que se están llenando de oro con esto", apuntó.

Y profundizó: "Es una situación complicada, yo lo que digo es que la gente que hace estas aplicaciones sabe esta controversia. En este tipo de .com aprovechan este tipo de grises para hacer sus negocios y eso es lo que saco a la luz, no estoy diciendo que está mal que un venezolano esté rompiéndose el alma, ganando un mango y que un juez le quite esa posibilidad en pos de generar algo un poco mejor, este tipo de empresas no tienen vergüenza".

Frente a toda la mesa de panelistas, que lo cruzaron en defensa de las aplicaciones de delivery, Wiñazki le cortó el móvil abruptamente alegando falta de tiempo.

Pese a eso, continuaron al aire un rato más y pradójicamente cuando fueron al corte, salió en vivo una publicidad de Pedidos Ya. ¿Casualidad?