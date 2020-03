Whatsapp lanzó su "modo oscuro" y ya es sensación en todo el mundo. Sin embargo, existen usuarios frustrados por no poder configurar esta nueva modalidad y no por no saber hacerlo, sino porque la opción no figura en sus aplicaciones.

El principal problema que puede presentarse es que Whatsapp no esté actualizado en el celular. Como el "modo oscuro" es una función novedosa en la plataforma de mensajes, si no se cuenta con la última versión no podrá aplicarse en tu teléfono. Para esto, se necesita al menos 200 MB de espacio libre en tu dispositivo y seguir las siguientes indicaciones.

Cómo actualizar WhatsApp en Android

1- Nos dirigimos a la Play Store

2- Hacemos clic en las 3 rayas arriba a la izquierda

3- Damos en Mis aplicaciones y juegos

4- Una vez busque actualizaciones, podremos actualizar todas las aplicaciones o ir aplicación por aplicación.

Cómo actualizar WhatsApp en iOS

1- Nos dirigimos a la App Store.

2- Hacemos clic arriba a la derecha en el Perfil.

3- Deslizamos con el dedo hacia abajo para actualizar la página y que nos salgan todas las actualizaciones.

4- Deslizamos hasta las actualizaciones y le damos a Actualizar todo o sólo la aplicación que queramos