Waldo Wolff: "No lo endioso a Alberto Nisman, no me cambia si pagaba prostitutas"

El diputado nacional Waldo Wolff se refirió a la vida privada del fallecido fiscal Alberto Nisman en medio de la polémica por el nuevo documental de Netflix sobre el caso. Y aseguró: "Yo no lo endioso, no me cambia si él pagaba prostitutas".

Así se refirió Wolff en una entrevista en Radio con Vos con Ernesto Tenembaum, donde justificó los sucesos personales y familiares del ex titular de la unidad Fiscal AMIA encargada de investigar el atentado a la mutual judía. Ahora, el caso volvió a tener protagonismo cinco años después por la aparición de la serie sobre su muerte.

"Mi posición es más independiente. Yo no lo endioso a Nisman, de hecho no lo conocía. A mí no me cambia que le gustara salir con mujeres o pagar prostitutas, como dicen que él pagaba, si esto no tenía nada que ver con su vida como fiscal", aseguró el legislador del macrismo.

Durante la entrevista, Wolff aseguró que a Nisman lo mataron porque "hay pruebas suficientes de que hubo terceros adentro del baño". Mostró su disconformidad con el documental de Netflix porque "no existe nada completo".

Además, Wolff contó: "Nunca hablo demasiado de la causa AMIA porque no la viví como dirigente ni como político, tenía 24 años cuando explotó la AMIA. Era arquero de fútbol, así que imaginate cuánta participación tuve en aquel momento. Sí hablo mucho del Memorándum y de la muerte de Nisman porque he sido contemporáneo. Yo no estudié esta causa, me ha tocado vivirla".